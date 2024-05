Inscrições de processo seletivo simplificado para bacharel em direito no MPF encerram hoje, 07

A remuneração do cargo de assessor-chefe nível IV é de R$ 10.355,92 acrescida das vantagens e benefícios previstos em lei e auxílio-alimentação de R$ 1.393,11

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá publicou na última sexta-feira (3), edital de novo processo seletivo simplificado para bacharel em direito. As inscrições seguem até terça-feira (7). A seleção será dividida em três fases: análise curricular, prova subjetiva e entrevista virtual. O aprovado será nomeado em cargo de livre nomeação e exoneração para atuar em gabinete de procurador da República. As regras da seleção estão dispostas no edital publicado na página www.mpf.mp.br/ap.

Conforme o documento, o candidato deverá se inscrever encaminhando e-mail ao endereço eletrônico prap-oficio08@mpf.mp.br. É necessário anexar à mensagem, em um arquivo único, preferencialmente no formato pdf, currículo – que pode ser acompanhado de documentos que atestem as informações – identidade e CPF e certificado de conclusão do curso superior, conforme dispõe o edital.

Os candidatos que forem selecionados para a segunda fase farão prova discursiva entre 14 e 16 de maio. A última etapa consiste em entrevista virtual a ser realizada na semana seguinte. O resultado final da seleção está previsto para 23 de maio. O detalhamento das etapas está descrito no edital. A previsão é que o aprovado seja nomeado ainda este mês.

A jornada de trabalho no MPF é de 40 horas semanais. A remuneração do cargo de assessor-chefe nível IV é de R$ 10.355,92 acrescida das vantagens e benefícios previstos em lei e auxílio-alimentação de R$ R$ 1.393,11. O assessor selecionado prestará assessoria a membro do MPF na elaboração de minutas de peças processuais, administrativas e extrajudiciais. Também são atividades do cargo utilizar sistemas de informação corporativos, atuar na tramitação e movimentação de processos e procedimentos, orientar estagiários e executar outras atividades determinadas pela autoridade competente.

