Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quarta (26/10)

Segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro



Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta quarta-feira (26). Ambos cumprem agenda na Região Sudeste. O segundo turno da eleição será no próximo domingo, dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): Pela manhã cumpre agenda no município mineiro de Teófilo Otoni, onde desembarca às 8h30. Em seguida tem encontro com lideranças políticas e, às 10h30 faz comício na Praça Tiradentes. De lá, o candidato à reeleição segue para Uberlândia, onde tem encontro, às 14h15, com prefeitos e lideranças no Sindicato Rural da cidade. Às 15h30, faz comício no Sindicato Rural.

Lula (PT): às 9h, concede entrevista à Rádio Mix Manaus 100.7 FM.

