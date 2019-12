Rio de Janeiro imperial: o passado presente

O Rio de Janeiro é uma das cidades que permitem um passeio que foge do convencional. Cada vez mais viajantes de todo o país estão optando por passeios que contam um pouco da história do país, como no Rio de Janeiro em que é possível conhecer o passado no presente.

Capital do império brasileiro no século XIX, o Rio de Janeiro é uma cidade cheia de histórias. Seu passado cultural se faz muito presente e atrai visitantes de todo o mundo.

Com estruturas e monumentos incríveis, a cidade é um dos principais pontos históricos do país. Suas maravilhas vão muito além das belíssimas praias. São diversos pontos históricos espalhados por lá, tornando difícil conhecer todos em apenas um dia.

Se você também é um viajante que deseja desbravar a história do país, que tal fazer um tour guiado pelo Rio de Janeiro?

Lugares no Rio de Janeiro para desbravar o passado do Brasil

Toda a história de transformação começou com Pedro II, que desenvolveu muitos projetos com o objetivo de melhorar a infraestrutura da cidade. Suas construções dignas de admiração, hoje fazem parte dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Pessoas do mundo todo escolhem a cidade como destino de suas viagens e um dos motivos é poder viajar para um passado muito presente. Confira alguns dos pontos históricos do Rio de Janeiro Imperial e o que a torna uma cidade com o passado presente!

Ilha Fiscal

Cenário de muitos eventos históricos, a Ilha Fiscal é um dos pontos turísticos mais procurados pelos turistas. Sua fama ocorreu por conta de o local ter sido o cenário do Último Baile do Império, antes da proclamação da república. Desde 1914 a ilha está em posse da Marinha e os visitantes podem admirar sua arquitetura e até mesmo apreciar as exposições do local.

Centro Histórico

Não tem como falar do Rio de Janeiro imperial sem mencionar o local em que mais reúne a história: o Centro Histórico do Rio. Por lá estão importantes locais em que ocorreram os acontecimentos mais marcantes. Alguns são: Biblioteca Nacional, Confeitaria Colombo, Theatro Municipal, Igreja Candelária, Real gabinete Português e outros.

Paço Imperial

O local foi a residência da família imperial do ano de 1808 até 1822, sendo assim a primeira da família real. Após a mudança de endereço, o casarão continuou sendo ponto fixo de acontecimentos importantes. Entre eles, a assinatura da Lei Áurea em 13 de maios de 1888, a qual aboliu a escravatura, aclamação de dois imperadores e outros acontecimentos que marcaram a história do país. Desde 1985, o casarão transformou-se em um centro cultural aberto ao público e conta com diversos concertos, peças teatrais e muito mais.

Jardim Botânico

O local foi criado por D. João VI em 1808, encantado por natureza a intenção era cultivar diversos tipos de especiarias da Índia, mas possuía grande variedade de plantas. Sendo um local privado até então, D. João VI o batizou de Real Horto. Sendo o ano de 1822, o espaço é aberto ao público e passa a receber o nome de Jardim Botânico.

Museu Nacional

Também criado por D. João VI, o museu nacional é o antigo palácio onde vivia a família imperial. Hoje o Museu é a instituição científica mais antiga do Brasil e pertence atualmente a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Como todo palácio, os visitantes tem a oportunidade de visitar a sala do trono e também admirar outras peças da antiga habitação da família imperial do Brasil.

Real Gabinete Português de Leitura

Criado no dia 14 de maio de 1838, o Real Gabinete Português de Leitura, tinha como objetivo valorizar a literatura, expandir e divulgar a cultura portuguesa. Hoje o local contém mais de 400 mil títulos literários e dentre os tais, verdadeiros tesouros, sendo eles primeira edição de obras raríssimas.

Aqueduto da Carioca

Conhecido como Arcos da Lapa, o lugar possui um estilo romântico, feito em pedra e concreto, é anterior à construção do palácio na Ilha Fiscal. O lugar que hoje é muito frequentado por turistas, foi concebido com o intuito de abastecer com água os moradores. Atrai visitantes, especialmente, que querem curtir a noite carioca.

Então, o que acharam dos lugares para desbravar o Rio de Janeiro imperial?

