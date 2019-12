Faz atividade física? Aprenda a proteger os fios pós-exercícios

De acordo com Francisco Ferreira, da Vizcaya, o contato do cabelo com a pele e o sal do suor durante os exercícios são prejudiciais

Quer ter o cabelo sempre bonito e saudável? Você precisa ficar atenta aos cuidados após fazer atividade física. De acordo com Francisco Ferreira, responsável pelo treinamento das promotoras da Vizcaya, empresa de cosmético, o contato do cabelo com a pele e o sal do suor durante os exercícios são prejudiciais.

“Para evitar o ressecamento, é importante investir em produtos que tenham proteção UV para intensificar a nutrição, principalmente se a atividade física for natação, pois isso diminui os efeitos do cloro”, explicou Francisco Ferreira da Vizcaya.

O especialista da Vizcaya separou algumas dicas para manter os fios sempre brilhosos e bem cuidados. Confira:

1- Não pule a lavagem: a lavagem dos fios após os exercícios físicos, mesmo aqueles feitos fora da água, é essencial. Deixar o suor secar nos cabelos pode resultar em ressecamento e frizz.

2- Hidrate e hidrate muito: coloque a hidratação no seu ritual de cuidados com os cabelos. “Lave bem os fios com um shampoo de limpeza profunda, enxágue e depois aplique a sua máscara preferida por todo o comprimento. Faça o ritual semanalmente e você verá que os cabelos resistirão muito mais aos danos do suor e do sol”, aconselhou Francisco Ferreira.

3- Aposte no shampoo de limpeza profunda: remove completamente as impurezas depositadas nos fios sem causar agressões.

4- Máscara de tratamento: um composto que hidrata e repara profundamente os fios ressecados e sem brilho – o tratamento devolve a hidratação e a maciez aos fios.

