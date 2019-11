Make sem defeitos: quatro dicas para disfarças os poros com a maquiagem

Especialista explicou que os poros dilatados são muito comuns nessa época do ano (primavera e verão), principalmente para pessoas com pele oleosa

Quer uma maquiagem sem defeitos? Você precisa aprender a disfarçar os poros antes de fazer a make. De acordo com a maquiadora do estúdio Make It, Ana Carolina Koginski, os poros dilatados são muito comuns nessa época do ano (primavera e verão), principalmente para pessoas com pele oleosa, e algumas dicas simples podem resolver o “problema”.

Ana Carolina preparou um passou a passo para disfarçar os poros. Confira:

Passo 1- Prepare muito bem a sua pele

Você precisa preparar a pele para receber a maquiagem. Faça a limpeza adequada, com sabonete específico para o seu tipo de pele, preferencialmente na água fria para não agravar o problema.

Passo 2- Tonifique e hidrate sua pele

O segundo passo também é fundamental para disfarçar os poros, uma pele tonificada e hidratada adequadamente, faz com que os poros fiquem mais discretos e ajuda a maquiagem a durar muito mais tempo.

Passo 3- Aposte em um bom primer

O primer é um produto relativamente ressente no mercado, mas vale a pena o investimento. O produto é essencial para disfarçar os poros e imperfeições, ou seja, ele dá um aspecto de pele mais lisinha e aveludada.

