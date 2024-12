Desfile da coleção “Muiraquitã” do estilista indígena Maurício Duarte em Manaus

Depois do lançamento da coleção “Muiraquitã”, durante o New York Fashion Week, um dos principais eventos de moda do mundo, o estilista amazonense do povo Kaixana, Maurício Duarte, volta para Manaus para apresentar suas criações, nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, a partir das 18h30, com um desfile especial na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada no bairro Parque Dez.

O evento intitulado “Wadernikhali” compõe as ações de celebrações do projeto “Parentas que fazem”, implementado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com apoio do Google.org, instituição filantrópica do Google, e em parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e Rede de Mulheres Indígenas do Amazonas (Makira-E’ta).

Algumas peças da coleção “Muiraquitã” foram criadas por Maurício Duarte em colaboração com as associações que compõe o Parentas que Fazem. São elas: Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro – Numiã Kura (AMARN), Associação das Mulheres Indígenas Sateré-Mawé (AMISM), Associação de Mulheres Indígenas da Região do Alto Rio Negro (AMIARN), Associação dos Artesãos Indígenas de São Gabriel da Cachoeira (ASSAI) e Associação das Mulheres Indígenas do Médio Solimões e Afluentes (AMIMSA).

As peças criadas pelas artesãs foram tecidas à mão, utilizando fibras de tucum, buriti, escamas de pirarucu, sementes de açaí e outros elementos da natureza. Além do desfile, a FAS promoverá a Roda de Conversa “Parentas que Fazem – Kuiã ita kirîbawa” para debater a importância do fortalecimento da cadeia do artesanato de mulheres indígenas.

SERVIÇO:

O QUE É: Desfile e Roda de Conversa

QUANDO: 13 de dezembro

QUE HORAS: 18h30

ONDE: Sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS)

ENDEREÇO: Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez

