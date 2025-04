Celebrando a genialidade do grande escritor brasileiro, espetáculo estrelado por Hilton Cobra está em nova circulação nacional.

Provocativo e poético, aclamado pela crítica e público, o monólogo “Traga-me a Cabeça de Lima Barreto!” chega a Macapá neste mês de abril em apresentação gratuita, na sexta-feira, 18, às 20h, no Espaço Cangapé, no bairro Araxá. A retirada do ingresso deverá ser feita via link no Sympla. O trabalho é estrelado pelo ator Hilton Cobra, e estará em circulação nacional nos meses de abril e maio.

As cidades que receberem o espetáculo ganharão uma exposição que trará uma linha do tempo sobre a vida e obra de Lima Barreto, composta por fotos históricas e textos de autores que pesquisam Lima. No Amapá a exposição será doada a Biblioteca Pública Elcy Lacerda, e deve ser exibida na sua reabertura.

O trabalho encenado pelo ator Hilton Cobra, completa oito anos em cartaz e já realizou mais de 250 apresentações para cerca de 35 mil espectadores em 140 cidades de 19 estados. O texto, escrito pelo diretor e dramaturgo Luiz Marfuz, foi criado especialmente para celebrar os 40 anos de carreira de Hilton Cobra, e conta com a direção de Onisajé (Fernanda Júlia). A performance de Cobra como Lima Barreto é aclamada por sua intensidade e profundidade, trazendo à vida o legado deste ícone da literatura brasileira.

Sobre a peça

A peça mostra uma imaginária sessão de autópsia na cabeça do escritor Lima Barreto, conduzida por um Congresso de Eugenistas no Brasil, início do século XX. Após a morte de Lima Barreto, os médicos eugenistas determinam a exumação do corpo, a fim de responder à seguinte pergunta: “Como um cérebro, considerado inferior pelos eugenistas da época, poderia ter produzido e publicado obras literárias de qualidade, se a arte nobre e da boa escrita deveria ser um privilégio das raças consideradas superiores?”. A partir desse embate, a peça mostra as várias facetas da personalidade e da genialidade de Lima Barreto, refletindo sobre loucura, racismo e eugenia, a obra não reconhecida e os enfrentamentos políticos e literários de sua época.

A circulação de “Traga-me a cabeça de Lima Barreto!” é uma realização da Comuns Eventos, contemplada pelo Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz / 2024 da Fundação Nacional de Artes – Funarte. Em Macapá a produção do monólogo será feita por Duas Telas Produtora Cultura e Instituto Amazônia Criativa com apoio da Secretaria de Cultura do Estado – SECULT.

Ficha Técnica:

Ator – Hilton Cobra | Texto – Luiz Marfuz | Direção – Onisajé (Fernanda Júlia) | Cenário: Vila de Taipa (Erick Saboya, Igor Liberato e Márcio Meireles) | Desenho de Luz: Jorginho de Carvalho e Valmyr Ferreira | Figurino: Biza Vianna | Direção de Movimentos: Zebrinha | Direção Musical: Jarbas Bittencourt |Direção de vídeo: David Aynan | Produção executiva(SP): Lud Picosque | Produção local( AP): Susanne Farias | Fotos: Lua Lucas e George Magaraia| Operador de áudio e vidéo: Duda Fonseca | Operador de luz: Daniel Almeida | Participações especiais (voz em off): Lázaro Ramos, Caco Monteiro, Jarbas Bittencourt, Frank Menezes, Harildo Deda, Hebe Alves, Rui Manthur e Stephane Bourgade.

Serviço:

Espetáculo “Traga-me a cabeça de Lima Barreto!”

Local: TEATRO CANGAPÉ

Av. Setentrional SN, Araxá, Macapá, AP

Data: 18.04, às 20h

Fone: (96) 99202-5551

Ingressos devem ser retirados via sympla no link:

https://www.sympla.com.br/evento/traga-me-a-cabeca-de-lima-barreto/2909681

