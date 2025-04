Unifap e MDR apresentam Projeto Executivo do Centro de Inteligência em Biotecnologia e Bioeconomia da Amazônia

Centro fará parte do Parque de Ciência e Tecnologia da Unifap. Apresentação do projeto executivo será na próxima segunda-feira, 14 de abril, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) realizam na próxima segunda-feira, 14 de abril, evento que irá apresentar o projeto executivo do Centro de Inteligência em Biotecnologia e Bioeconomia da Amazônia (CIBBMA). A apresentação ocorrerá às 16h, no auditório do Conselho Superior (Consu) da Unifap, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Estarão na mesa de abertura o reitor da Unifap, Prof. Dr. Júlio Sá; o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes; o diretor-presidente da BioTec Amazônia (ICT), Prof. Dr. Seixas Lourenço; e o deputado estadual Jesus Pontes, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Alap). A apresentação do projeto executivo do CIBBMA será realizada pelo analista de Ciência & Tecnologia, Alberto Góes, e pelo representante da DPJ Arquitetos Associados, José Freire da Silva Ferreira.

O CIBBMA será um espaço para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de biotecnologia e bioeconomia que terão como um dos objetivos investigar as melhores metodologias e técnicas de aproveitamento de matérias-primas da biodiversidade amazônica visando a geração de produtos com alto valor agregado.

Ele terá seis ilhas laboratoriais (três de bioeconomia e três de biotecnologia) que irão possibilitar toda a estrutura para o desenvolvimento das atividades do centro. O CIBBMA terá laboratórios, salas de aula, biblioteca, lanchonete, salas de reuniões e auditório, que darão todo o suporte para as ações de ensino, difusão do conhecimento e áreas administrativas.

O Centro de Inteligência em Biotecnologia e Bioeconomia também terá um complexo de incubadora de empresas de base tecnológica, além de um escritório especializado em registro e proteção do conhecimento e gerenciamento de patentes.

O Centro conta com recursos financeiros do MIDR e faz parte da estratégia de criação do Parque de Ciência e Tecnologia da Unifap, chamado “Parque de C&T do Meio do Mundo”. Além do CIBBMA, o Parque terá mais dois Centros de Inteligência: um referente à temática das tecnologias sociais amazônicas e outro de biofármacos e biocosméticos (que já contam com estruturas iniciais implantadas no campus Marco Zero do Equador).

Serviço

Apresentação do projeto executivo do Centro de Inteligência em Biotecnologia e Bioeconomia da Amazônia (CIBBMA)

Dia 14 de abril de 2025 (segunda-feira), às 16h, no auditório do Conselho Superior (Consu) da Unifap, campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP).

