Recadastramento do Passe Livre Estudantil inicia dia 20 de março e vai beneficiar mais de 5 mil estudantes

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) inicia em 20 de março o recadastramento do Passe Livre Estudantil. Este ano, a expectativa é atender entre 5 a 7 mil beneficiários.

Nesta sexta-feira, 15, técnicos da secretaria reuniram com diretores do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) para discutir o recadastramento do programa. O nivelamento é necessário pois os beneficiários do Passe Livre saem do banco de dados do benefício da meia-passagem. “Um dos critérios para ter acesso ao passe livre é estar inserido no cadastro da meia-passagem”, explica Renivaldo Costa, diretor de comunicação do Setap.

A Seas pretende realizar o recadastramento por etapas, em Macapá, Santana e Mazagão, na Escola Gabriel de Almeida Café, Escola Augusto Antunes e Colégio Dom Pedro I.

No período de 20 a 26 de março, o programa atende os alunos de Macapá, na Escola Gabriel de Almeida Café, na Avenida FAB. Entre os dias 27 e 28 de março, serão atendidos estudantes de Santana na Escola Augusto Antunes. E fechando em Mazagão, na Escola Dom Pedro I. Os atendimentos ocorrerão inclusive no sábado (23 de março), das 9h às 17h.

Documentos necessários para o Passe Livre:

Declaração escolar atualizada;

Folha resumo do Cadastro Único;

Carteira de Identidade e CPF do aluno e do responsável (em caso de menores de idade);

Carteira de Trabalho do responsável (caso seja menor de 18 anos de idade);

Carteira de Passe Escolar e comprovante de recadastramento 2024 do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap);

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de renda do estudante e/ou responsável.

