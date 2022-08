Equipe da Escola SESI Amapá vai representar o estado na Olimpíada Brasileira de Robótica

Após competir com 14 outras equipes, o time de robótica da Escola SESI Amapá, Space Team, ganhou a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica nível 1 – estudantes do 1º ao 8º ano do ensino fundamental. Os jovens vão representar o Amapá na fase nacional que vai acontecer na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, no período de 17 a 22 de outubro.

Para conquistar o primeiro lugar, os participantes precisaram programar robôs para realizar percursos que simulavam um ambiente com resgate de vítimas de desastre. Durante o circuito eles foram avaliados com pontuações pelas tarefas realizadas e o resgate das pessoas, representadas por bolas.

O capitão da equipe e aluno do 8º ano, João César Baía, fala com orgulho sobre representar o estado. “Nós esperávamos ficar entre os melhores. Estamos orgulhosos porque vamos representar a nossa escola e o Amapá em uma competição nacional. Uma grande expectativa para mostrar que aqui também temos talentos de robótica”, falou.

O professor de robótica, Edgar Vieira, explicou que a preparação começou em maio e agora os treinamentos vão se intensificar. “A dedicação dos alunos foi incansável. Esta é a quarta participação da escola e a terceira vez que ganhamos, então os garotos estão com garra e determinação para chegar em uma boa colocação na etapa nacional”, detalhou.

A segunda equipe do SESI, a Marco Zero Robotics, também participou da etapa estadual e ficou na 3ª colocação no nível 2, que avalia equipes formadas por alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e do novo ensino médio.

