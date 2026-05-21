Palestras debatem educação antirracista, memória e proteção jurídica do Marabaixo no Museu Sacaca

A V Semana Amapá África segue promovendo debates sobre identidade, educação afro-brasileira, memória e valorização das tradições culturais amapaenses. Nesta quarta-feira (20), a programação reuniu o pesquisador Fabrício dos Santos, a pedagoga e integrante da Academia Amapaense de Batuque e Marabaixo Laura Cristina da Silva, conhecida como Laura do Marabaixo, e a pedagoga Danielly Uchôa Paes, em atividades que incluíram palestras, rodas de conversa e interação com o público.

Nesta quinta-feira (21), a agenda seguiu no Museu Sacaca, com a roda de conversa “Memória, Pesquisa, Formação e Captação de Recursos”, conduzida pelo produtor cultural e artista quilombola Willy Miranda e por Josilana Santos, integrante da Academia Amapaense de Batuque e Marabaixo.

Também fez parte da programação, desta quinta, a palestra “A Proteção jurídica do Batuque e do Marabaixo: direitos culturais, patrimônio e políticas públicas”, com o advogado Eduardo Tavares, abordando mecanismos de preservação e garantia de direitos das manifestações culturais tradicionais do Amapá.

Serviço

Evento: Palestras e roda de conversa da V Semana Amapá África

Data: Quinta-feira, 21 de maio

Horário: 14h

Local: Museu Sacaca

Fotos: Mônica Nascos

Atendimento à imprensa:

Mary Paes (96)99179-4950

Mônica Nascos (96)99180-7036

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