Covid-19: confira os locais e horários de vacinação desta segunda-feira (29)

A imunização acontece por agendamento e, também, livre demanda.

A ação de vacinação contra a Covid-19 continua sendo executada em Macapá nesta segunda-feira (29). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), disponibilizará o imunizante em diversos pontos da cidade. A iniciativa busca dar mais celeridade na imunização e, com isso, aumentar a cobertura vacinal no município.

A vacinação pode ser feita por livre demanda ou através de agendamento, que é feito no acesso rápido no site da Prefeitura de Macapá. Caso o usuário opte pelo agendamento, ele primeiro deve preencher o formulário do Cadastro Único da Saúde (CadSaúde) e, posteriormente, fazer o agendamento. Nesse momento ele marcará a data, hora e local onde o receberá a dose do imunizante.

Além disso, o usuário também pode procurar um dos pontos de vacinação para realização do procedimento sem o agendamento prévio.

Confira os locais de vacinação mediante agendamento

Unidades Básicas de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Brasil Novo, BR-210, Novo Horizonte, Marcelo Cândia, Álvaro Corrêa, Pedro Barro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Padre Raul Matte, Leozildo Fontoura, São Pedro, Rosa Moita, Lélio Silva, Marabaixo, Cidade Nova, Pacoval e Perpétuo Socorro. Esses locais funcionam das 8h às 12h e das 14h às 18h.

As UBSs atendem os seguintes públicos:

1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais;

2ª dose: de Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac para grupos correspondentes e

3ª dose: idosos de 60 anos +, pessoas imunossuprimidas, profissionais da saúde e público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades.

Pontos Extras

A Unidade Covid Santa Inês, o Macapá Shopping e o Amapá Garden Shopping também são pontos de vacinação. Os horários disponíveis é de 9h às 15h e os públicos atendidos são: 1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais; 2ª dose: de Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac para grupos correspondentes e 3ª dose: idosos de 60 anos +, pessoas imunossuprimidas, profissionais da saúde e público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades

Pontos de livre demanda

Os pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto e do Zerão irão atender por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. Nestes locais serão aplicadas, das 9h às 13h, exclusivamente, a 1ª dose da vacina para pessoas de 18 anos ou mais, e 2ª dose de CoronaVac e Astrazeneca para os grupos correspondentes.

Intervalo entre doses

1ª e 2ª dose

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reduziu o intervalo entre a primeira e segunda dose de AstraZeneca para 21 dias, no mínimo, seguindo o mesmo intervalo entre D1 e D2 de Pfizer. No caso da Coronavac, o intervalo continua sendo de 30 dias, ou de acordo com a marcação no cartão do usuário.

2ª e 3ª dose

O intervalo entre a segunda e a terceira dose será de 5 meses para pessoas de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, idosos e profissionais de saúde. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 28 dias entre a D2 e a D3.

Documentação

Para receber uma das doses dos imunizantes, é preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação. Quem apresenta alguma comorbidade precisa também apresentar laudo médico que comprove a condição.

Para quem vai receber a 2ª ou 3ª dose, precisa apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento de doses anteriores.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado