Inscrições em processo seletivo para 80 vagas de estagiário mediador e conciliador iniciam hoje (09)

O Tribunal de Justiça do Amapá publicou o edital para o Processo Seletivo de Estagiário Conciliador/Mediador 2021. Com 80 vagas programadas, as inscrições abrem hoje (quinta) e seguem até 15 de setembro (próxima quarta-feira). Cada selecionado será remunerado com uma Bolsa de Estágio no valor R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) além de auxílio transporte. Todo o processo seletivo será coordenado pela Escola Judicial do Amapá. Para acesso ao edital e link de inscrição, clique aqui: https://www.ejap.online/ps2021estagio

A seleção está destinada a estudantes regularmente matriculados nas instituições FAMA, CEAP, ESTÁCIO FAMAP e SEAMA, META, UNIFAP, IFAP, FABRAN, IMMES e UNINTER. Para concorrer, cada candidato também deve apresentar certificação de conclusão de curso/formação em conciliação e mediação (conforme a Resolução nº 125/2010 CNJ).

Edital e link para inscrição – que é gratuita e totalmente online – estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (09 de setembro) no Portal da EJAP.

Assessoria de Comunicação Social

Texto: Aloísio Menescal

Tjap

