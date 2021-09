Encontro vai celebrar o mês da Administração no Amapá      

Para celebrar o mês dedicado aos administradores e os 56 anos da Regulamentação da profissão no Brasil, o Conselho Regional de Administração (CRA-AP) realiza o 12º Encontro da Administração Amapaense (ENAAP). O evento acontece anualmente e reúne acadêmicos, administradores e profissionais da área para uma troca de experiências e multiplicação de conhecimentos.



Uma das principais contribuições do encontro é facilitar a construção de ideias abrangentes e duradouras, voltadas para o desenvolvimento do profissional de administração, desde a ampliação das oportunidades de aprendizado até a criação de postos reais de trabalho.

Adm. Clenis Siqueira, presidente do CRA-AP



A Adm. Clenis Siqueira, presidente do CRA-AP, comenta que o evento também é uma ferramenta de valorização do profissional da administração, e salienta a importância de se criar canais de comunicação entre a sociedade e os administradores.

A programação contará com palestras dinâmicas e debates com personalidades ligadas à área da administração, cujas mensagens, valorizam a atuação do administrador no mercado.



Na quinta-feira (9), data em que se comemora o Dia Nacional do Administrador, a partir das 8h, haverá programação para homenagear os profissionais do setor público e privado, na sede do CRA- AP. Todos os protocolos de segurança contra o coronavírus (Covid-19), serão adotados.

Serviço :



09/09 – Dia Nacional do Administrador

De 8h às 12h

Homenagens

Entrega de carteiras de adm.

Local: CRA- AP – Av.: 18 de Julho, 1043 – Novo Buritizal – Macapá/AP 30/09 – ENAAP 2021



Local: CRA- AP – Av.: 18 de Julho, 1043 – Novo Buritizal – Macapá/AP 30/09 – ENAAP 2021 Palestra online pelos perfis do CRA-AP no YouTube e Facebook

Tema: Atravessando as Crises com Inteligência



Horários a definir.



Mais informações pelos perfis do CRAAP no Instagram e Facebook

Assessoria de Imprensa

(96)98138-5712

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado