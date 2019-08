Em nota Prefeito de Macapá lamenta morte do Vereador Ulysses Parente

Nota de pesar

Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento do ex-vereador pelo município de Macapá, Ulysses Guimarães Aires da Costa, no início da madrugada desta quinta-feira, 1º de agosto. Carinhosamente chamado de Ulysses “Parente” pelos amigos, ele era irmão da vereadora Bruna Guimarães.

O ex-vereador era advogado e tinha 41 anos. De 2013 a 2016, Ulysses contribuiu com o Legislativo de Macapá, sendo este período que teve seu mandato como vereador.

Neste momento de dor e pesar, me solidarizo com a família e peço a Deus que conforte os familiares e amigos. A prefeitura decreta luto oficial de três dias. O velório do ex-vereador acontecerá no plenário da Câmara de Vereadores, a partir das 7h30 desta quinta-feira.

Clécio Luís

Prefeito de Macapá

