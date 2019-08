Professor violonista Nonato Leal lança primeiro livro de sua trajetória musical

A Praça Floriano Peixoto, no Centro de Macapá, foi o palco escolhido para o lançamento do songbook do mestre instrumentista Raimundo Nonato Barros Leal. A obra, apresentada na terça-feira, 30, faz parte de uma série de livros de partituras sobre a música instrumental produzida no Amapá.

O projeto, com realização da Prefeitura de Macapá, intitulado Mestres da Música, é voltado aos principais melodistas e apreciadores da música, estudantes e pesquisadores. Segundo o prefeito da capital, Clécio Luís, o projeto faz parte de uma coletânea composta por quatro livros de personalidades amapaenses e que servirá de registro para a próxima geração.

“Essa obra não é só do Amapá, mas do mundo. É a primeira edição de uma coletânea, são trabalhos de Amilar Brenha, Oscar Santos e Professor Tiago. Será um registro para que os próximos músicos tenham acesso e possam difundir o conhecimento e a cultura produzida no estado”, ressaltou o prefeito.

Ao pôr do sol, a orquestra que leva o nome do músico iniciou as apresentações para o público composto por artistas locais, autoridades, jornalistas, amigos e familiares do homenageado. Logo em seguida, foi a vez do próprio mestre Nonato Leal, ao lado do parceiro de mais de 20 anos, o cantor Leonam Barbosa, presentear os convidados com duas canções que costumavam tocar juntos.

Após a apresentação, o homenageado da noite recebeu os convidados para sessão de autógrafos e falou sobre a emoção em poder, após 10 anos de espera, realizar o tão sonhado projeto. “Vocês não imaginam a emoção e a satisfação em poder estar aqui hoje compartilhando esse momento. A ideia desse projeto iniciou ainda no tempo do prefeito João Henrique, e depois ficou parado. Agora, na gestão do prefeito Clécio, teve continuidade”, explicou o professor.

O livro é uma publicação da Prefeitura de Macapá, coordenada pela Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), com a direção artística de Alan Gomes, também responsável pelas transcrições das partituras musicais. A 1ª edição do songbook é composta por 10 partituras autorais do músico e também ganhará, em breve, uma versão digital, bilíngue e com mais 12 composições inéditas. A obra será doada pela prefeitura e estará disponível na Biblioteca Pública Elcy Lacerda.

Amelline Borges

Fotos: Max Renê

Curtir isso: Curtir Carregando...