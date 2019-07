Fazendinha ganha novo visual para o Macapá Verão

Após um mês intenso de trabalho, a Prefeitura de Macapá concluiu os serviços na Fazendinha. Diversas secretarias trabalharam de forma integrada para deixar tudo pronto para a diversão das famílias. Foram feitos serviços de capina, roçagem, manual e mecanizada, caiagem, pintura, retirada de entulho, limpeza da praia com máquinas pesadas, serviço de nivelamento, colocação de postes para iluminação e colocação de areia, onde antes havia mato.

Também foram feitas ações de paisagismo, com a inclusão de um pequeno jardim e implantação de palmeiras. Segundo o secretário de Manutenção Urbanística, Augusto Almeida, o procedimento foi feito com o intuito único e exclusivo de ofertar um ambiente limpo e organizado para toda a população de Macapá.

A gestão municipal fez ainda a limpeza dos ramais do minipolo, além de terraplenagem no ramal da Praticagem e vias do bairro Vale Verde. Equipes de drenagem fizeram a desobstrução e limpeza de bueiros próximos ao balneário e a instalação da academia ao ar livre. Foi feita também a recuperação asfáltica das vias principais da Vila de Fazendinha, bairros Vale Verde e Chefe Clodoaldo, e Curiaú.

Assessoria de Comunicação/PMM