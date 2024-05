Mais de 2 milhões de turistas visitaram o Brasil em 2024

Em contrapartida, o público brasileiro demonstra preferência por destinos estrangeiros, dos 100 destinos mais pesquisados, 60 são internacionais.

O Brasil emergiu como um dos destinos turísticos mais vibrantes e cativantes do mundo, atraindo viajantes de todas as partes do mundo com sua rica cultura, diversidade natural deslumbrante e atmosfera festiva.

As chegadas de turistas também desempenham um papel crucial na economia do país, gerando uma receita significativa por meio do setor de turismo, que emprega milhões de pessoas em todo o país.

É por isso que o recente aumento nos números do turismo é uma excelente notícia para a nação, com março marcando um marco histórico em termos de chegadas internacionais.

O terceiro mês do ano foi o melhor desde o início da série histórica em 1989, com um total de 740.483 visitantes estrangeiros. Esse recorde é 1,6% maior do que o recorde anterior, estabelecido em 2018, antes da pandemia de Covid-19, quando 728.742 turistas estrangeiros chegaram.

Esse crescimento é ainda mais notável quando comparado a março de 2023, quando o Brasil recebeu 577.215 visitantes internacionais, representando um aumento impressionante de 28,8%.

Da mesma forma, em comparação com março de 2019, pouco antes do impacto da pandemia, o crescimento foi de 21,1%, de acordo com informações da Embratur, órgão que registra a entrada de pessoas no Brasil em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal.

Um destaque é a estratégia de diversificação de destinos implementada pela Embratur, que deu frutos significativos, especialmente nos países vizinhos da América do Sul.

Por exemplo, o Uruguai registrou um aumento notável no número de turistas para o Brasil, quase dobrando as chegadas em relação a março de 2023. Com 70.866 chegadas, esse país apresentou um crescimento percentual de 94,9%, evidenciando a eficácia das estratégias de promoção turística adotadas.

Também na lista dos países com maior percentual de crescimento está o Paraguai, que chegou perto de dobrar o número de turistas que chegam ao Brasil, registrando um crescimento de 93,3%, com 39.007 chegadas.

O Chile também se destacou com um aumento de 45,6% e 50.877 chegadas, marcando o terceiro mês consecutivo de aumento.

Enquanto isso, a Argentina, apesar de uma queda nos dois primeiros meses de 2024, mostrou um ressurgimento com um crescimento de 16,9% e 223.602 argentinos entrando em destinos brasileiros.

No contexto europeu, Portugal liderou o ranking com um aumento de 34,9%, respondendo por 28.108 entradas, seguido de perto pela Alemanha, que registrou um aumento de 22,9%, com 25.668 turistas. Na América do Norte, os Estados Unidos enviaram um total de 83.609 visitantes, um aumento de 10,1%.

“Estamos batendo recordes de chegadas de turistas internacionais, com mais pessoas do exterior vindo ao Brasil. Batemos recordes em 2023 e em 2024 mantivemos a curva de crescimento, o que indica uma consistência nessa tendência”, disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, expressando sua satisfação com esses resultados.

Quanto aos números do primeiro trimestre do ano, as notícias também foram boas, com um total de 2.530.526 chegadas de turistas estrangeiros em janeiro, fevereiro e março, sendo o segundo melhor registro da série histórica.

Esse resultado representa um crescimento de 9,8% em relação ao mesmo período de 2023, superando em 10,4% os números alcançados em 2019, sendo superado apenas pelo recorde de 2018, com 2.664.613 visitantes internacionais.

Na análise por países de origem dos turistas para o Brasil, o Chile é o líder com um crescimento de 51,8% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, com um total de 220.901 registros.

É seguido pelo Uruguai, que registrou um aumento de 37,2%, com 181.174 chegadas, e pela França, com um aumento de 36,2% e 66.211 franceses. O Paraguai se destaca no panorama sul-americano com um aumento de 28,7% e 195.147 turistas.

Em termos de números absolutos, os países sul-americanos dominaram as primeiras posições entre os maiores emissores de turistas. A Argentina, como de costume, está em primeiro lugar com 982.494 chegadas, embora com uma queda de 10,4% em comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, principalmente devido ao agravamento da crise econômica que o país enfrenta.

O Chile está em segundo lugar, com 220.901 chegadas, seguido pelos Estados Unidos, em terceiro lugar, com 204.183 chegadas e um crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior. O Paraguai está em quarto lugar, com 195.147 turistas, enquanto o Uruguai está em quinto lugar, com 181.174 chegadas.

Vale ressaltar que somente em janeiro de 2024, os turistas estrangeiros contribuíram com US$ 801 milhões, quase R$ 4 bilhões, o que representa um crescimento recorde na economia do país.

Esse aumento representa a melhor relação custo-benefício registrada para o mês de janeiro na última década, de acordo com a pesquisa do Banco Central do Brasil compilada pelo Ministério do Turismo.

Esses resultados são particularmente notáveis quando comparados aos anos anteriores, pois o valor é 13,9% maior do que o registrado em 2019 antes da pandemia, quando a receita de visitantes atingiu US$ 703 milhões, e 24,5% maior do que o recorde de 2014, de US$ 643 milhões.

De acordo com a autoridade, o governo brasileiro continuará trabalhando para melhorar a imagem do Brasil em grandes eventos internacionais e atingir a meta de 10 milhões de estrangeiros em quatro anos.

Em um contexto em que a mobilidade e o planejamento financeiro são fundamentais, é interessante observar como essas tendências de viagem estão entrelaçadas com fatores como a disponibilidade desites de comparação de empréstimos pessoais para financiar essas experiências mágicas.

Destinos preferidos pelos brasileiros

Uma pesquisa recente realizada pelo Kayak, o popular mecanismo de busca de viagens do grupo Booking, revelou as tendências de viagem para os brasileiros em 2024. Dos 100 destinos mais pesquisados, 60 são internacionais, mostrando a inclinação do público brasileiropara explorar lugares fora das fronteiras.

Entre os destinos mais desejados, a Europa é líder absoluta, com 20 lugares que chamam a atenção dos turistas brasileiros. Lisboa, Paris e Roma despontam como as joias da coroa nesse continente. Além disso, há a presença de destinos na América do Norte, com destaque para cidades como Orlando, Miami e Nova York.

No entanto, o interesse pelas paisagens nacionais, especialmente as do litoral brasileiro, não pode ser ignorado. O Nordeste está posicionado como a região mais pesquisada para este ano, com cidades como Recife, Maceió, Fortaleza e Salvador no topo da lista. Essa preferência por locais pode ser motivada por fatores como a facilidade de acesso e a diversidade de opções disponíveis.

FONTES

Embratur

Plataforma digital O Melhor Trato

Ministério do Turismo

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...