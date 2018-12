Acessibilidade é tema de audiência pública em Macapá

De autoria do vereador Yuri Pelaes, o encontro discutiu a importância da defesa dos direitos dos deficientes físicos no Amapá

Com o tema ‘Defesa da Pessoa com Deficiência e Lei de Acessibilidade’, aconteceu na manhã desta sexta-feira, 7 de dezembro de 2018, na Câmara Municipal de Macapá (CMM). A iniciativa do vereador, Yuri Pelaes, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), contou com a apresentação da banda da Guarda Municipal de Macapá, além da participação de representantes da Secretaria da Assistência Social de Macapá, Setap, Associação de Deficientes Físicos do Amapá, dentre outros.

O objetivo da audiência pública é discutir as necessidades dos deficientes públicos de Macapá, no que diz respeito a acessibilidade. Os dados e requisições obtidos serão usados na elaboração de projetos de leis que beneficiem este público.

“Os direitos das pessoas com deficiência é uma das bandeiras que defendemos em nosso mandato. Queremos discutir políticas públicas em termos gerais para estas pessoas a fim de que possam ter uma vida mais inclusiva na sociedade amapaense”, afirma do vereador, Yuri Pelaes.