II Fórum Municipal da Alimentação Escolar cria modelo de gestão para 2019

O evento promove o compartilhamento de experiências dos gestores municipais e cria uma proposta de modelo de gestão para a alimentação escolar

Denyse Quintas

O Sebrae no Amapá, promove o II Fórum Municipal da Alimentação Escolar. O objetivo é promover o compartilhamento de experiências, as boas práticas dos gestores municipais e a construção coletiva de um modelo de gestão da alimentação escolar. O evento ocorre na sede do Sebrae em Macapá e reúne 12 municípios representados por secretários, agentes de desenvolvimento local e nutricionistas.

Para o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, João Carlos Alvarenga, entre os critérios para o modelo de gestão na alimentação escolar é a adesão ao pregão presencial: “O processo presencial permite a ampliação do acesso ao mercado nas compras públicas para os nossos empresários. Com o repasse do FNDE para compra da merenda escolar, é possível que este recurso seja aplicado no município executor, assim, fortalecemos as micro e pequenas empresas e, geramos um ciclo virtuoso da economia local”, disse o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, João Carlos Alvarenga.

Durante o Fórum, os municípios de Amapá, Tartarugalzinho e Laranjal do Jari, representados pelos secretários de educação, apresentam os resultados das ações desenvolvidas, por meio do Programa Merenda em Foco, como a redução do desperdício de gêneros alimentícios; a inserção de produtos da agricultura familiar nos cardápios regionalizados; a capacitação dos diretores escolares, merendeiras, conselheiros e comissões técnicas; o aumento na participação dos agricultores nas chamadas públicas e principalmente, o alcance dos 30% estabelecidos pelo FNDE, que no caso dos municípios de Amapá e Laranjal do Jari, compraram mais 30% da agricultura familiar.

Segundo o prefeito de Amapá, Carlos Sampaio, o Programa Merenda em Foco trouxe grandes avanços para o município fortalecendo o agronegócio e capacitando toda a equipe técnica, além de melhorar a qualidade da merenda. “Foram anos de muito trabalho, mas com a chegada do Merenda em Foco, conseguimos preparar o pequeno empreendedor e as empresas para venderem à administração pública”, declara o prefeito do município do Amapá, Carlos Sampaio.

Para o prefeito do Município de Mazagão, João da Silva Costa, “Os inúmeros bloqueios da merenda escolar exigem que o município se adeque às legislações e melhore a qualidade dessa merenda. Quando ocorre falhas no processo, as crianças que são punidas, por isso, buscamos o Sebrae para nos orientar e auxiliar nossas equipes técnicas, e assim evitar o bloqueio do recurso da merenda escolar”, finaliza o prefeito do Município de Mazagão, João da Silva Costa.

Projeto

O Sebrae no Amapá desenvolve o Programa Merenda em Foco, uma ação de Políticas Públicas de municipalização, que auxilia a gestão municipal na compra da merenda escolar, seguindo os parâmetros do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Fórum

O II Fórum Municipal da Alimentação Escolar ocorreu na sede do Sebrae em Macapá, na Sala do Conhecimento, nesta terça (4), das 8h às 18h. Na ocasião, estavam representados os municípios de Amapá, Mazagão, Santana, Macapá, Pracuúba, Laranjal do Jari, Porto Grande, Tartarugalzinho, Calçoene, Ferreira Gomes, Itaubal e Pedra Branca do Amapari. O evento contou com as presenças do diretor de administração e finanças do Sebrae, Waldeir Ribeiro; gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, Célia Almeida e da analista do Programa Merenda em Foco do Sebrae, Francinne Bacelar.