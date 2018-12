Bolsas de estudo é alternativa para conseguir descontos nas instituições particulares no Brasil

Segundo Inep, três milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior

A procura por bolsas de estudo na hora de ingressar em uma instituição de ensino superior, teve um aumento significativo na economia educacional do país, além de ser um momento oportuno para não acumular dívidas e ainda economizar.



Segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2016 quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação. Desse total, 82,3% em instituições privadas. E a procura por bolsas de estudo teve um grande crescimento e participação nas IES. Dados do Educa Mais Brasil, considerado o maior programa de bolsas de estudo, só para o primeiro semestre de 2018, foram liberadas mais de 240 mil bolsas para cursos de graduação.



As bolsas de estudo são cada vez mais procuradas pelos estudantes, além de proporcionar novas oportunidades para aqueles que não têm condições de arcar com a mensalidade integral, e foi assim que Sarah Lelis Strauch, graduanda em bacharelado de Ciências Biológicas na Unime, conseguiu ingressar em uma instituição particular do ensino superior. “Entrar na faculdade por meio de descontos pela bolsa de estudo foi muito importante, a princípio eu não poderia. Encontrar um programa como esse foi muito bom, me sinto privilegiada. Já indiquei também para vários amigos, inclusive uma amiga que veio do Japão e também não tinha como ingressar sem esse desconto”.



Outro beneficiado pelo programa foi o Daniel Lima, que conseguiu uma bolsa de 50% de desconto para cursar Segurança do Trabalho, “ Estou feliz como aluno beneficiado do programa, é uma opção que vale a pena, porque tem algumas pessoas que não fazem o Enem e mesmo assim ainda tem uma chance de ainda ingressar em uma instituição de ensino particular, de qualidade e o melhor, com desconto”, ressalta.



