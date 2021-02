Resultado de recurso para atendimento especializado do Encceja 2020 está disponível para consulta

Provas serão aplicadas em 25 de abril; confira o cronograma completo

Os participantes inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 que fizeram a solicitação para atendimento especializado podem conferir se o pedido foi aceito, em definitivo, na Página do Participante.

As provas serão aplicadas no dia 25 de abril, em todos os estados e no Distrito Federal. Nesta edição, 1.630.046 pessoas se inscreveram para fazer a prova do Encceja.

O exame é direcionado para jovens e adultos que não conseguiram obter a certificação na idade apropriada e que buscam o diploma do ensino fundamental e médio. Para participar, é importante que o inscrito possua idade mínima de 15 anos completos até o dia da prova, para o ensino fundamental, e de 18 anos, para a certificação do ensino médio.

O atendimento especializado do Encceja é oferecido para pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e/ou discalculia. Também conta com atendimento especial para gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar e/ou pessoas com outra condição específica.



Cronograma Encceja 2020

Justificativa de ausência: 14 a 20 de dezembro de 2020

Resultado: 28 de dezembro de 2020

Recurso: 28 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021

Resultado do Recurso: 11 de janeiro de 2021

Inscrição: 11 a 25 de janeiro de 2021

Ressarcimento: 11 a 27 de janeiro de 2021

Solicitação de atendimento especializado: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Solicitação de tratamento pelo Nome Social: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Aplicação ensino fundamental e médio: 25 de abril de 2021

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

