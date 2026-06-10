quarta-feira, junho 10, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáCinemaCultura

Com apoio de instituições parceiras, Coletivo Juremas leva o Cine Juremas às escolas de Macapá e Santana

Livia Almeida

O projeto integra a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Com apoio de instituições parceiras, o Coletivo Juremas por meio do Cine Juremas, projeto itinerante vocacionado para o cinema, levará até o dia 29 de junho, mostra de vídeos, trabalhos audiovisuais e exposições fotográficas para seis escolas da rede estadual de Macapá e Santana, áreas de ressaca e para o teatro Estrela Nalva, no município de Ferreira Gomes.

O trabalho faz parte da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, iniciativa promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e a Universidade Federal do Ceará (UFC). A ação integra políticas públicas voltadas à promoção da cultura e da educação em direitos humanos, utilizando o audiovisual como ferramenta de sensibilização, diálogo e estímulo ao pensamento crítico.

Contemplado pelo Edital de Chamamento Público Nº 14/2023 – Latitude Zero por meio da Lei Paulo Gustavo, o Cine Juremas também conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (SECULT), da produtora cultural Oi noiz Aki, do Comitê Estadual de Cultura e do projeto Arte da Pleta.

De acordo com a secretária da SECULT, Clícia Vilhena Vieira Di Miceli, o Cine Juremas mostra a importância do investimento público no segmento artístico, valoriza os talentos locais e gera oportunidades.

“É com satisfação que vejo um projeto executado por mulheres da cena cultural amapaense, crescer e se fortalecer. Acompanho com admiração o trabalho do Coletivo Juremas, que amplia o acesso ao cinema, apoia iniciativas que transformam vidas e fortalecem a cultura do Amapá”, destacou a secretária.

Segundo a idealizadora do Cine Juremas, Maria Lua, o tema da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, “Direitos Humanos e Emergência Climática: rumo à um futuro justo e sustentável”, traz valores em comum com o projeto.

“Para o Cine Juremas, fazer parte da Mostra Cinema e Direitos Humanos traduz a união perfeita entre a arte e a resistência climática. Exibir produções que valorizam saberes e identidades amazônicas reforça nosso compromisso em defender os territórios tradicionais e promover um futuro sustentável por meio da cultura”, ressaltou Maria.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE EXIBIÇÕES:

12/06 – 13:30 às 17:30
E. E. Raimunda dos Passos (Macapá)

15/06 – 18:30 as 20:30
E. E. Francisco Walcyr (Santana)

16/06 – 19:00 as 21:30
E. E. Lauro Chaves (Macapá)

17/06 – 19:00 as 21:00
E. E. José de Alencar

18/06 – 9:00 as 11:00
E. Quilombola Estadual Profº Raimundo Pereira da Silva

20/06 – 09:00 as 17:00
Teatro Estrela Nalva (Ferreira Gomes)

27/06 – 18:00 as 22:30
Terreiro orixá PomboGira (Macapá)

29/06 – 18:00 as 22:30
Ponte do Malha (Area de resseca de Macapá)

Assessoria: Ana Anspach
Fotógrafa: Vitória Dantas

Você pode gostar também

Estudante e pesquisadora precisa de apoio para apresentar projeto científico na "Genius Olympiad"

Chico Terra

Equipe de robótica do SESI Amapá disputa torneio FIRST LEGO League

Chico Terra

Pleno do Tribunal de Justiça julga na quarta mais duas ações penais da Operação Eclésia

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.