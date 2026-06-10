Com apoio de instituições parceiras, Coletivo Juremas leva o Cine Juremas às escolas de Macapá e Santana

O projeto integra a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Com apoio de instituições parceiras, o Coletivo Juremas por meio do Cine Juremas, projeto itinerante vocacionado para o cinema, levará até o dia 29 de junho, mostra de vídeos, trabalhos audiovisuais e exposições fotográficas para seis escolas da rede estadual de Macapá e Santana, áreas de ressaca e para o teatro Estrela Nalva, no município de Ferreira Gomes.

O trabalho faz parte da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, iniciativa promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e a Universidade Federal do Ceará (UFC). A ação integra políticas públicas voltadas à promoção da cultura e da educação em direitos humanos, utilizando o audiovisual como ferramenta de sensibilização, diálogo e estímulo ao pensamento crítico.

Contemplado pelo Edital de Chamamento Público Nº 14/2023 – Latitude Zero por meio da Lei Paulo Gustavo, o Cine Juremas também conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (SECULT), da produtora cultural Oi noiz Aki, do Comitê Estadual de Cultura e do projeto Arte da Pleta.

De acordo com a secretária da SECULT, Clícia Vilhena Vieira Di Miceli, o Cine Juremas mostra a importância do investimento público no segmento artístico, valoriza os talentos locais e gera oportunidades.

“É com satisfação que vejo um projeto executado por mulheres da cena cultural amapaense, crescer e se fortalecer. Acompanho com admiração o trabalho do Coletivo Juremas, que amplia o acesso ao cinema, apoia iniciativas que transformam vidas e fortalecem a cultura do Amapá”, destacou a secretária.

Segundo a idealizadora do Cine Juremas, Maria Lua, o tema da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, “Direitos Humanos e Emergência Climática: rumo à um futuro justo e sustentável”, traz valores em comum com o projeto.

“Para o Cine Juremas, fazer parte da Mostra Cinema e Direitos Humanos traduz a união perfeita entre a arte e a resistência climática. Exibir produções que valorizam saberes e identidades amazônicas reforça nosso compromisso em defender os territórios tradicionais e promover um futuro sustentável por meio da cultura”, ressaltou Maria.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE EXIBIÇÕES:

12/06 – 13:30 às 17:30

E. E. Raimunda dos Passos (Macapá)

15/06 – 18:30 as 20:30

E. E. Francisco Walcyr (Santana)

16/06 – 19:00 as 21:30

E. E. Lauro Chaves (Macapá)

17/06 – 19:00 as 21:00

E. E. José de Alencar

18/06 – 9:00 as 11:00

E. Quilombola Estadual Profº Raimundo Pereira da Silva

20/06 – 09:00 as 17:00

Teatro Estrela Nalva (Ferreira Gomes)

27/06 – 18:00 as 22:30

Terreiro orixá PomboGira (Macapá)

29/06 – 18:00 as 22:30

Ponte do Malha (Area de resseca de Macapá)

Assessoria: Ana Anspach

Fotógrafa: Vitória Dantas

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