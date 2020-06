Amapá tem 27.985 casos confirmados, 4.353 em análise laboratorial, 12.815 pessoas recuperadas e 407 óbitos

O Governo do Amapá atualiza neste domingo, 28, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 27.985 casos confirmados e 4.353 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 17.691 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 84 novos casos confirmados, sendo 10 em Macapá, 19 em Santana, 20 em Oiapoque, 11 em Pedra Branca, 18 em Porto Grande, 1 em Amapá e 5 em Pracucúba.

Óbitos

A atualização inclui também 1 novo óbito, do município de Porto Grande, ocorrido no dia 27 de junho. A vítima era do sexo masculino, tinha 68, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-3.

Assim, o Amapá chega a 407 mortes em 15 municípios (Macapá 248/ Santana 63 / Laranjal do Jari 40 / Mazagão 6/ Oiapoque 11/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 6/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 10/ Tartarugalzinho 2/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 2/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 12.815 pessoas (Macapá 6.097/ Santana 1.075/ Laranjal do Jari 1.872/ Mazagão 186/ Oiapoque 637/ Pedra Branca 1.113/ Porto Grande 190 / Serra do Navio 323/ Vitória do Jari 278/ Itaubal 65/ Tartarugalzinho 253/ Amapá 148/ Ferreira Gomes 211/ Cutias do Araguari 147/ Calçoene 177/ Pracuúba 43).

Casos confirmados

Dos 27.985 casos confirmados:

Macapá 12.924

Santana 3.706

Laranjal do Jari 2.778

Mazagão 881

Oiapoque 1.497

Pedra Branca 1.914

Porto Grande 746

Serra do Navio 391

Vitória do Jari 878

Itaubal 163

Tartarugalzinho 372

Amapá 321

Ferreira Gomes 283

Cutias do Araguari 481

Calçoene 487

Pracuúba 163

Casos suspeitos

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 7.589, sendo:

Macapá: 2.175

Santana: 1.843

Laranjal do Jari: 1.034

Mazagão: 175

Oiapoque: 208

Pedra Branca do Amapari: 34

Porto Grande: 217

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 431

Itaubal: 14

Tartarugalzinho: 584

Amapá: 21

Ferreira Gomes: 77

Cutias do Araguari: 547

Calçoene: 74

Pracuúba: 115

Isolamento Hospitalar

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 201 pacientes, sendo 133 casos confirmados e 68 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 113 estão no sistema público (40 em leito de UTI /73 em leito clínico) e 20 estão na rede particular (17 em leito de UTI /3 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 14 estão no sistema público (0 em leito de UTI /14 em leito clínico), e 54 estão na rede particular (6 em leito de UTI /48 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 14.630

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

