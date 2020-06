Val Milhomem é o primeiro amapaense entrevistado no programa Então, foi assim?

O programa Então, foi assim? deste domingo será especialmente dedicado a um dos ícones da música amapaense, o cantor e compositor Val Milhomen. Criador das mais belas baladas de marabaixo, como Jeito Tucuju (Hino Cultural do Amapá) e Mal de Amor (ambas com Joãozinho Gomes), é integrante do Senzalas, ativista do movimento Costa Norte e protagonista de um dos mais representativos álbuns lançados no Estado, o Planeta Amapari.

No programa ele revelará as histórias de como foram criadas cinco de suas principais composições.

Ouça:

Programa Então, foi assim?

Rádio Cultura FM, 100,9 MHz, de Brasília

Amazônia Brasil Rádio Web

Domingo 28.06.20, às 16h59

Produção e Apresentação: Ruy Godinho

