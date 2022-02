Lula tem mais intenções de voto do que a soma de seus concorrentes, diz pesquisa

Levantamento Genial/Quaest indica que o petista tem chances de vencer as eleições ainda no primeiro turno

A pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira (9) indica que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial até o momento, com a possibilidade de vencer as eleições de 2022 ainda em primeiro turno. Segundo o levantamento, o ex-Presidente da República conta com 45% das intenções de voto em um quadro com mais opções aos entrevistados.

Dentre as respostas que tiveram um número mais restrito de possíveis candidatos, o petista segue na liderança com 47%. Jair Messias Bolsonaro (PL), neste cenário, teria 26% dos votos, segundo a pesquisa. O Presidente da República obteve 23% das intenções no quadro com maior possibilidade de respostas.

Mesmo que Lula tenha mais intenções de voto do que a soma de seus adversários nos cenários hipotéticos, o número obtido pelo levantamento está dentro da margem de erro. Ainda de acordo com o estudo, mais de metade dos eleitores consideram que sua escolha não mudará de agora para outubro, quando ocorrerá a eleição.

Bolsonaro e Lula são seguidos pelo ex-juiz e ministro Sergio Moro (Podemos) e pelo ex-ministro, prefeito e governador Ciro Gomes (PDT), que têm o apoio de 7% dos entrevistados cada um. Na pesquisa espontânea, onde os correspondentes apenas dizem um nome livremente, o ex-presidente e o atual chefe do executivo têm, respectivamente, 28% e 16% dos votos. Enquanto 48% seguem indecisos, a soma dos demais concorrentes é de 4%.

João Doria (PSDB), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe D’Ávila (Novo) seguem na disputa por fora. Votos nulos e brancos são 8% do total, 5% das respostas foram de indecisão.

