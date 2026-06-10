61% dos brasileiros pretendem presentear alguém no Dia dos Namorados, revela Serasa

Pesquisa aponta um equilíbrio entre demonstração de afeto e planejamento financeiro

Um levantamento conduzido pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revela que 61% dos consumidores brasileiros pretendem presentear alguém no Dia dos Namorados. A intenção de compra vem acompanhada de planejamento: 44% dos entrevistados afirmam se organizar financeiramente para a data, enquanto 48% dizem economizar para presentear em ocasiões especiais.



Entre os consumidores que devem comprar presentes, 24% planejam gastar mais do que no ano passado, enquanto 21% pretendem reduzir as despesas. Apesar dessas variações, a maior parte dos entrevistados afirmam que devem investir até R$ 300 na celebração (60%). Maridos e esposas lideram a lista de destinatários dos presentes, seguidos por namorados, namoradas e pelos chamados “ficantes”.



Para Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira, o comportamento sugere que, mesmo diante de um cenário de maior atenção ao orçamento, datas comemorativas continuam ocupando espaço nas prioridades de consumo. “Ao invés de abrir mão da celebração, muitos consumidores têm optado por se preparar financeiramente para conciliar suas demonstrações de afeto com a vida financeira”, comenta.



Presentes tradicionais lideram, mas experiências ganham espaço

A pesquisa também aponta uma busca por equilibrar demonstrações de afeto e planejamento financeiro, com a escolha de presentes de alto valor emocional sem abrir mão do controle dos gastos. Entre as categorias mais citadas estão perfumes (35%) e roupas (32%), seguidos por presentes simbólicos (17%), chocolates (16%), refeições comemorativas (16%) e flores (15%).



Os dados reforçam a estabilidade do comportamento de consumo observado nos últimos anos, com preferências concentradas em categorias tradicionalmente associadas ao Dia dos Namorados. Entre os segmentos, a perfumaria se destaca ao registrar crescimento de três pontos percentuais em relação ao levantamento realizado pela Serasa em 2025.



[PM1]



“As escolhas dos consumidores mostram um desejo de trazer mais significado para a celebração, indo muito além da compra de um presente. O mais importante é encontrar um presente que caiba no bolso e não gere dívidas futuras. O valor da data está muito mais no significado do gesto do que no preço do presente”, finaliza.

Metodologia



O levantamento foi realizado em parceria com o instituto Opinion Box, entre 19 e 27 de maio, e ouviu 1.257, de diferentes faixas etárias e regiões do Brasil.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Três Comunicação e Marketing

Curtir isso: Curtir Carregando...