Casa do Jazz tem programação cultural gratuita no Largo São Sebastião

A Casa do Jazz reabriu, semana passada, no Largo São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas, com entrada gratuita e várias atividades com o objetivo de fazer a população “entrar no clima” do Amazonas Green Jazz Festival, que acontece de 22 a 30 de julho, reunindo em Manaus grandes nomes musicais do Brasil e dos Estados Unidos, considerado o berço mundial do jazz.

Funcionando diariamente, das 9h às 21h, a Casa do Jazz possui ambientes “instagramáveis”; um Jazz Club inspirado nos clubes de jazz de Nova York; a sala “Faça o Seu Som”, que permite aos amantes da música conhecer alguns instrumentos musicais; sala que mostra um pouco da história do jazz e faz uma homenagem ao trompetista e compositor, Miles Davis, e ao saxofonista e compositor, John William Coltrane, ambos são considerados influentes músicos do jazz mundial; café com várias delícias; além de uma lojinha onde é possível comprar os produtos oficiais do festival.

O espaço vai funcionar até o dia 31 de julho e também terá uma programação com pocket shows gratuitos para o público curtir boa música e o por do sol no Largo São Sebastião. A programação de pocket shows acontece, às 17h30, e terá o Grupo de Violões do Liceu Claudio Santoro, no dia 8 de julho, Miqueias Pinheiros e Quarteto, dia 09/07, Aldenor Honorato e Trio, dia 10/07, Liê e Anderson Farias, dia 15/07, Orquestra Popular do Liceu Claudio Santoro, dia 16/06, e Bruno Mattos & Quarteto, no dia 17/07.

“A Casa do Jazz foi pensada para divulgar a música instrumental e para aproximar o jazz das pessoas. É um ambiente gostoso para você curtir e aprender mais sobre o jazz”, comentou Inês Daou, responsável pela IAI Promoções, que está produzindo o festival.

Sobre o festival

O Amazonas Green Jazz Festival terá dois shows por noite no Teatro Amazonas, com mais de 40 atrações nacionais e mundiais. Os ingressos para as apresentações estão à venda no site: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

Nos dias 15, 22 e 29 de julho, acontecerá o “Jazz no Flutuante”, com shows musicais ao por do sol no flutuante Abaré, localizado na região do Lago Tarumã. Para curtir o evento, o público precisa apenas pagar o traslado do estacionamento para o flutuante ao valor de R$ 15. Outra atividade do festival serão os workshops e palestras gratuitas que os artistas do evento farão em Manaus, com inscrições por meio do site Sympla.

Além disso, alguns restaurantes e bares da cidade, também estarão participando do circuito gastronômico “Aqui Tem Jazz” com shows e pratos temáticos para enaltecer a cultura do jazz.

