Especialização em Ensino de Física seleciona novos alunos  

Inscrição no processo seletivo é gratuita e iniciam nesta quarta-feira, 10 de junho. Ao todo, são 14 vagas ofertadas.

Interessados em cursar a Especialização em Ensino de Física (Espefis), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), poderão se inscrever no processo seletivo do curso de 10 a 25 de junho de 2026. As inscrições, gratuitas, deverão ser efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/. O(a) candidato(a) deverá procurar a aba “Pós-graduação” e, em seguida, clicar em “lato sensu” e depois em “Processo seletivo”.

BAIXE AQUI O EDITAL DE SELEÇÃO

Estão sendo ofertadas 14 vagas, sendo 10 destinadas à ampla concorrência, 3 reservadas às pessoas com deficiência física, negros, indígenas, quilombolas e 1 vaga para pessoa transexual ou travesti, conforme a Política de Ações Afirmativas da Unifap.

Podem concorrer a uma das vagas candidatos que possuam, obrigatoriamente, graduação em Física ou áreas afins, segundo a tabela das grandes áreas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O processo seletivo terá suas etapas: 1) análise curricular; e 2) entrevista, que ocorrerá presencialmente no bloco do curso de Licenciatura em Física, no campus universitário Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), no dia 1º de julho.

O resultado final será publicado no dia 7 de julho, no endereço eletrônico www2.unifap.br/espefis. O cronograma do processo seletivo está disponível no edital de seleção. O início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2026.

Sobre o curso

A Especialização em Ensino de Física (Espefis) é um curso de especialização lato sensu presencial em ensino de Física, desenvolvido durante o período noturno nas dependências do Bloco do curso de Licenciatura em Física da Unifap. A pós-graduação tem duração de 12 meses, com carga horário total de 360 horas.

O objetivo da especialização é qualificar professores de Física ou áreas afins na temática Ensino de Física. O curso possui quatro linhas de pesquisa: “Processos de ensino e aprendizagem e tecnologias de informação e comunicação no ensino de Física; “Física no Ensino Médio”; “Física no Ensino Fundamental”; e “Física do Ensino Superior”.

Saiba mais em https://www2.unifap.br/espefis/.

Serviço

Processo seletivo da Especialização lato sensu em Ensino de Física

Inscrições gratuitas de 10 a 25 de junho de 2026, exclusivamente no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/. Público alvo: pessoas graduadas em Física ou áreas afins, segundo a tabela das grandes áreas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 14 vagas. Edital disponível em https://www2.unifap.br/espefis/files/2025/04/EDITAL-ESPEFIS-2026.pdf.

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