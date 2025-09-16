Companhia de artes circenses realiza espetáculo “Andarilhos do Norte” em cinco municípios do Amapá

Abertura do projeto ocorre nos dias 20 e 21 de setembro, no município de Ferreira Gomes

O projeto de circulação do espetáculo “Andarilhos do Norte”, é uma realização da Cia O Ninho, e ocorre em etapas, nos meses de setembro, outubro e novembro, contemplando os municípios de Mazagão, Porto Grande, Serra do Navio, Ferreira Gomes, e Amapá, com duas apresentações de circo em cada município e uma roda de conversa sobre o processo criativo do espetáculo.

A programação é gratuita, e inicia nos dias 20 e 21 de setembro, no município de Ferreira Gomes.

Andarilhos do Norte é um espetáculo, no estilo ‘Varieté’ de circo, baseado na pesquisa desenvolvida pelo coletivo Circo dos Sentimentos, que utiliza a linguagem do circo contemporâneo, como suporte dramático, e não como fim em si mesmo, para explorar narrativas profundamente emotivas e conceituais.

Para o artista Beto García, diretor do espetáculo, o projeto, entre outros objetivos, busca proporcionar experiências culturais e de entretenimento para pessoas de todas as idades, formação de plateia no estado e resgate de memórias e tradições de cada lugar visitado.

“As apresentações ainda fomentam a geração de renda para agentes da cadeia produtiva da cultura e das artes, aquecendo a economia formal e informal de cada lugar visitado”, enfatizou García.

Ficha técnica:

Beto García, artista e diretor do projeto;

Catherine Gordones, artista e auxiliar de direção do projeto;

Patrocínio: Banco da Amazônia

Fotógrafo: Pamela Sant;

Técnico de som: Kazuo Yoshidome;

Assessoria de Imprensa: Mary Paes

O projeto é realizado com patrocínio do Banco da Amazônia e Governo Federal, por meio do Edital de “Seleção Pública de Patrocínio do Banco da Amazônia 2025”, com apoio do Comitê de Cultura do Amapá.

Mais sobre a Cia O Ninho

A Cia O Ninho, é uma companhia de artes circenses, que nasce no ano 2016, em Caracas, na Venezuela. Possui uma longa trajetória tanto em seu país de origem, assim como no estado do Amapá onde, onde está radicado desde 2020.

O Ninho, surge como um projeto criativo e investigativo que explora um novo estilo de circo, denominado por seu diretor, Beto García, de “Circo dos Sentimentos”. Esse estilo utiliza a linguagem do circo contemporâneo como suporte dramático – e não como fim em si mesmo -, para dar vida a narrativas profundamente emotivas e conceituais. Trata-se de uma fusão de diversas linguagens cênicas, como o circo, a dança e o teatro, com o objetivo principal de transmitir sentimentos e sensações ao espectador, possibilitando que, a partir dessa experiência, ele reflita e desenvolva um pensamento crítico sobre a situação apresentada.

Serviço:

Abertura do rspetáculo Andarilhos do Norte em Ferreira Gomes

Data: 20 e 21 de setembro

Local: Sábado (20), no Teatro Estrela Nalva (espaço do tio Chico) | Av. Manoel Lino Leal 545 Bairro da Montanha;

Domingo (21), na Orla de Ferreira Gomes.

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

