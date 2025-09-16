Exposição de obras de artistas visuais amapaenses promove reflexão sobre questões políticas, sociais e culturais

Mostra estará aberta para visitação no período de 16 de setembro a 16 de outubro no hall da Defensoria Pública do Amapá

A exposição “A arte que nos move”, está em sua segunda edição, e estará aberta para visitas no período de 16 de setembro a 16 de outubro, no hall da Defensoria Pública do Amapá. A abertura do evento ocorre nesta quarta-feira (16), às 10h, com obras de 14 artistas amapaenses.

A mostra parte da ideia de fortalecimento do circuito de arte independente, evocando o sentido de coletividade.

De acordo com o artista visual, Will Cruz, organizador da exposição, o projeto vem ocupando espaços com o objetivo de dar visibilidade à produção artística amapaense, propondo ao público uma reflexão sobre questões políticas, sociais e culturais.

“A exposição reúne obras com características distintas e variadas em diversas categorias, como pintura em tela, arte digital, instalação e gravura. A proposta pretende refletir sobre o fazer artístico com um questionamento: ‘o que move o artista em sua vida?’”, evidencia Will Cruz.

Cada artista participante contribui para essa narrativa com sua interpretação de mundo e técnica distinta. O espaço expositivo foi pensado como espaço de fala que cria uma experiência de fluxo, tensão e diálogo, conduzindo o público por uma experiência que alterna entre o silêncio ou ruído; a luz ou a sombra; algo intimista do artista, intimidade ou a coletividade.

“O projeto nasce num momento em que o segmento de artes visuais passa por transformações, e que apesar das dificuldades, como a falta de políticas culturais com comprometimento, se encontra em ressonância nas discussões sobre como o artista é visto pela sociedade. Assim, a exposição se coloca como uma oportunidade de pensar sobre como o artista se vê, e como ele é visto pela sociedade amapaense, seja um artista em começo de carreira, ou mais experiente”, completa o organizador da mostra.

A exposição convida o público a se aproximar de múltiplas camadas de sentido dessa reflexão, seja ela emotiva, filosófica, política, social, cultural e histórica.

Para além de apresentar obras, a exposição: “A arte que nos move”, busca provocar reflexão, criar diálogos, instigar o público a conhecer os artistas visuais amapaenses.

Descentralizar é abrir novas rotas de encontro. Ao ampliar o acesso e valorizar artistas em diferentes momentos de suas trajetórias, o projeto alimenta a economia criativa e fortalece a circulação de vozes diversas. Nesse movimento, as artes visuais se reinventam, cultivando diálogo, diversidade e renovação.

Fazem parte desta edição da mostra, os artistas: Adriane Corrêa; Adriano Duarte; Aynan Del Tetto; Bele Sunflower; Diully Ferreira; Jana Luz; Leila Silva; Ozy Rodrigues; Priscila Araujo; Ronaldo Rony; Socorro Santos; Will Cruz; William Valente e Xavier.

A mostra é uma realização de artistas independentes, e conta com a parceria da Defensoria Pública do Amapá.

Serviço:

Exposição “A arte que nos move”

Abertura da Exposição: 16 de setembro, às 10h

Período de visitação: de 16 de setembro a 16 de outubro | das 8h às 13h30

Local: Defensoria Pública do Estado do Amapá – Sede- Rua Eliezer Levy, 1157 – Central

Fotos: Divulgação

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

