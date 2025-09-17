Governo do Amapá monta força-tarefa para entrega de mais de 10 mil Carteiras de Identidade Nacional disponíveis à população

Cidadãos podem consultar listas por unidade ou o QR code presente no protocolo de atendimento para verificar se a CIN já está pronta para retirada.

Em reforço ao compromisso com a cidadania, o Governo do Estado avança em uma grande força-tarefa para garantir a entrega de mais de 10 mil Carteiras Nacional de Identidade (CIN) nas 13 unidades do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac Super Fácil) e nos postos avançados da Polícia Científica do Amapá (PCA).

Até o momento, mais de 24 mil documentos já foram entregues, com outros 10 mil prontos para retirada. A alta procura e o grande volume de abertura de processos impactam no tempo de análise e entrega. No entanto, com a implementação da força-tarefa, os processos estão sendo atualizados para dar fluxo junto à análise federal, impressão e entrega dos documentos aos usuários.

CONFIRA A LISTA NOMINAL DE DOCUMENTOS PARA RETIRADA

A ação, que inclui além da entrega dos documentos a análise e correções de processos, é coordenada pela Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e executada pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Super Fácil), em conjunto com a Polícia Científica do Amapá (PCA) e o Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap).

A mobilização conta, ainda, com o reforço de servidores das Secretarias de Estado de Educação (Seed), Juventude (Sejuv), da Unidade Descentralizada de Educação (UDE), e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-AP).

“Esse esforço conjunto reforça o compromisso do Governo do Amapá com a cidadania, visando garantir a eficiência, transparência e qualidade na entrega desse documento essencial para a vida da população”, destaca o coordenador da força-tarefa e secretário adjunto da Segov, Edson Ramalho.

Para saber se a CIN já está disponível, o usuário pode:

Acessar a lista por unidade, disponível no link: https://sicweb.portal.ap.gov.br/acompanhamentoprocesso

Consultar o processo por meio do QR code presente no protocolo de atendimento.

Próximos passos

Usuários cujo nome não constem nas listas devem salvar o contato oficial do Governo do Amapá sobre a força-tarefa (96 99123-7550) e aguardar o retorno do call center, que vai acionar cada requerente para orientações específicas sobre seus processos no devido momento.

O Governo do Estado orienta ainda que os cidadãos fiquem atentos às mensagens institucionais oficiais, que serão enviadas durante o período, assegurando informações confiáveis e segurança no processo.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...