O próximo ChatGPT: o que esperar do futuro da inteligência artificial?

Sistemas construídos com IA estarão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, mas será necessário pautar legislações sobre o tema

Desde o início do ano, o ChatGPT vem fazendo bastante sucesso em todo o mundo. O chatbot de inteligência artificial (IA), capaz de executar quase qualquer tarefa , surpreendeu muitos usuários, despertando a curiosidade de alguns e o medo de outros.

O grande diferencial desse chat automatizado é que ele foi criado e treinado através de um modelo de IA que permite que ele interaja com as pessoas com uma linguagem natural, soando como um humano.

No nosso dia a dia, usamos diversas ferramentas de inteligência artificial, como os algoritmos de redes sociais, aplicativos de tradução e filtros de fotos, mas o que o ChatGPT fez foi mudar a nossa percepção sobre este tipo de sistema. Embora ele traga avanços tecnológicos, ele não é considerado uma tecnologia disruptiva. Por outro lado, sua adesão e sua fama foram, sim, revolucionárias.

“O ChatGPT vem revolucionando a maneira como nós entendemos o chatbots”, afirma Juliana Roman, pesquisadora e líder de projeto no Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS). “Nós já tínhamos a inteligência artificial no dia a dia, mas ninguém colocava necessariamente nesses termos dela respondendo tudo. Muitos tópicos da tecnologia da informação ainda são misteriosos para os não técnicos, e o ChatGPT fez a inteligência artificial entrar em pauta”, completa.

O futuro da inteligência artificial

Além do ChatGPT, muitos outros sistemas que usam inteligência artificial têm ganhado fama nos últimos meses, embora não na mesma proporção do chatbot. Alguns softwares são capazes, por exemplo, de criarem ilustrações , vozes e músicas inéditas. Esses sistemas funcionam de forma similar ao ChatGPT no que diz respeito à utilização de informações presentes em bancos de dados para aprenderem sobre determinado tópico e, depois, criarem produções novas.

Essas novidades devem passar a fazer mais parte do cotidiano das pessoas com o passar do tempo, auxiliando em tarefas básicas. Ao mesmo tempo, tecnologias que usam IA estão cada vez mais presente nas empresas, facilitando processos e estando presentes no cotidiano de todos, mesmo que os usuários finais não se deem conta disso.

