No balanço do mar: carimbó pé na areia, de Algodoal, roda Belém, Marajó e Tapajós

“Nosso carimbó é orgânico. Somos músicos formados pela natureza: tronco de madeira, maraca, pau e corda. É uma música auto-sustentável.”

Imagens Jeff Cardoso

O Coletivo de Carimbó Balanço do Mar, nascido no arquipélago de Maiandeua (Algodoal), inicia a circulação do projeto “No Balanço do Mar pelo Carimbó do Pará”, que passará por três regiões do estado — Metropolitana, Marajó e Tapajós. A etapa Belém abre a turnê com três apresentações: 20/09 no Espaço Apoena, 21/09 no Espaço Coisas de Negro (Icoaraci) e 24/09 no Espaço Maíri (Cidade Velha, Praça do Carmo).

O projeto foi contemplado pelo edital Fomento à Circulação de Projetos Culturais 2025, viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e tem como proposta evidenciar os diversos estilos do carimbó — praiano, urbano, marajoara e tapajoara — por meio do intercâmbio entre coletivos e comunidades tradicionais.

Formado em 2018, no Espaço Cultural Mupéua, em Algodoal, o coletivo é conduzido pelo multiartista, bioconstrutor e compositor Cleiton Mupéua, ao lado de sua companheira Elza Fernandes e familiares. O Mupéua é um dos espaços mais importantes de preservação do carimbó praiano no litoral paraense, são 18 anos de atuação na manifestação popular paraense.

Em Belém, o marco inicial da circulação é a parceria com o Espaço Coisas de Negro, referência do carimbó urbano, com mais de 32 anos de rodas em Icoaraci. Para esta etapa, o grupo apresenta repertório autoral do seu mais recente trabalho, o EP “Vem Dançar Carimbó” (2025). As composições do Balanço do Mar mergulham nas histórias, mitos e encantarias da ilha de Maiandeua, apresentando o legítimo Pau e Corda do Salgado Paraense.

“O carimbó também educa. Os mais novos que tocam com a gente precisam estar na escola, tirar boas notas, ter disciplina. Não pode ter briga, não pode causar problema. O palco é livre, mas tem que ser responsável.” — explica Cleiton Mupéua, destacando que o carimbó é também um espaço de formação e cuidado com a juventude.

Agenda – Etapa Belém

20/09 (sábado) – Show no Espaço Cultural Apoena | Av. Duque de Caxias, 450 (Altos) |

Ingressos: R$ 15 | Participação: DJ The Black

21/09 (domingo) – Vivência e Roda de Carimbó no Espaço Coisas de Negro (Icoaraci)

24/09 (quarta) – Show no Espaço Mairí (Praça do Carmo – Cidade Velha)

