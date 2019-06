Bombeiros resgatam três vítimas de naufrágio no Amazonas

O Corpo de Bombeiros do Amazonas resgatou três das cinco vítimas que estavam desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação no município de Carauari, a quase 800 quilômetros da capital Manaus.

Os corpos das três vítimas resgatadas foram velados na madrugada deste sábado (22) no ginásio do centro da cidade.

O barco estava com 97 pessoas a bordo, sendo que 92 foram resgatadas com vida. Duas crianças seguem desaparecidas. O Corpo de Bombeiros retomou as buscas na manhã deste sábado com quatro mergulhadores.

Um helicóptero da Marinha foi enviado ao local para auxiliar nos trabalhos de busca e salvamento. Um inquérito será instaurado para apurar os responsáveis pelo naufrágio. Por enquanto, a Marinha afirma que não é possível dizer se a embarcação tinha autorização para o transporte de pessoas.

Essa e outras questões envolvendo o acidente, como as causas e possíveis responsabilidades, serão divulgadas após a conclusão de inquérito instaurado pelos militares.

