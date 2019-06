No primeiro jogo pelo Mundial Feminino de 2019, na França, a seleção brasileira terá uma difícil partida, neste domingo (23), contra a seleção anfitriã.

A Seleção da França, que ganhou os três jogos na fase inicial, pega as meninas do Brasil, com melhor campanha dentre as terceiras colocadas.

Confira os detalhes com Eurico Tavares.

