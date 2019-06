Plano de Verão: atividades prosseguem no balneário da Fazendinha e no Curiaú

Após uma temporada de muita chuva, com o inverno mais rigoroso dos últimos anos, a estação mais quente do ano chegou. E com a proposta de recuperar os estragos causados pelas chuvas, a Prefeitura de Macapá segue com o Plano de Verão no balneário da Fazendinha e no Curiaú.

Neste sábado, 22, as equipes deram continuidade aos trabalhos de manutenção. Estão sendo feitos serviços de poda de árvore, roçagem, remoção de lixo e limpeza na área do estacionamento, ponto de ônibus e na praia.

“Estamos fazendo limpeza na saída da Fazendinha sentido rodovia JK. Também estamos limpando a praia, no processo de cata, cata de lixo. Já retiramos todo tipo de resíduos, como sapato, copo de vidro e até motor”, informa o secretário de Manutenção Urbanística, Augusto Almeida.

“Além disso, estamos abrindo uma praia nova. Deixaremos o balneário prontinho até o dia da abertura oficial do Macapá Verão. Mais de trinta homens trabalham no local. Nas atividades, estamos utilizando retroescavadeira, caçamba e trator para remover todo o lixo”, diz o secretário.

Há mais de um mês, o Município trabalha nos balneários onde ocorrerá a programação oficial do Macapá Verão. O primeiro a receber foi o distrito de Fazendinha, distante 9 km da capital, sendo considerado o mais frequentado no período de férias.

Assessoria de Comunicação/Semur