A Passaredo conecta cidades do interior com aeroportos internacionais.

A Passaredo Linhas aéreas, com sede em Ribeirão Preto, opera atualmente com uma frota composta por aeronaves turboélice ATR 72-500. Esta aeronave possui capacidade para 48 lugares e trabalha com muito conforto e baixo consumo de combustível.

Atualmente a empresa opera em destinos no interior e em algumas capitais: Araguaiana, Barreiras, Brasília, Curitiba, Goiânia, Palmas, Petrolina, Ribeirão Preto, Petrolina, Rio de Janeiro(Santos Dumond), Salvador, São José do Rio Preto, São Paulo(Guarulhos), Uberlândia e Vitoria da Conquista.

A Passaredo mantém acordos operacionais com a GOL e Latam, possibilitando aos passageiros uma infinidade de opções de voos integrados e destinos domésticos e internacionais. A parceria com a Gol leva você para diversos destinos no Brasil como Ribeirão Preto, Araguaína, Barreiras, Rondonópolis com vantagens especiais:

Compra, check-in e despacho de bagagem únicos para voar com GOL e Passaredo.

Acesso gratuito ao GOL Premium Lounge doméstico (Aeroporto Internacional de Guarulhos e Aeroporto RIOgaleão – Internacional Tom Jobim)*

Já a parceria com a LATAM oferece benefícios aos clientes de ambas companhias, que passam a contar com mais opções de voos, além de permitir a compra de passagens aéreas nacionais e internacionais de forma simplificada:

Voos com conexão entre LATAM e Passaredo.

Voos operados somente pela Passaredo.

Voos operados pelas parceiras LATAM.

Você pode comprar sua passagem por meio de todos os canais LATAM de atendimento: site LATAM , Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, lojas LATAM dos aeroportos e agências de viagens. Para o trecho BSB-UDI operado pela Passaredo, o acordo é Interline e você pode comprar apenas esse trecho nos canais de atendimento LATAM, enquanto conexões entre LATAM e BSB-UDI Passaredo podem ser vendidas em todos canais de venda da LATAM.

Voos Internacionais.

As cidades de Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, capitais atendidas pela Passaredo oferecem conexões para vários países da América do Sul e Europa. Um bom exemplo é para quem deseja comprar passagens para Portugal, destino muito procurado pelos brasileiros. O passageiro pode consultar as conexões nestas capitais e programar sua viagem. A TAP linhas aéreas oferece voos diretos destas capitais para Portugal. As outras cias oferecem esta viagem oferecendo conexões(code share) de 1 ou 2 paradas para o destino final.