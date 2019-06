Conheça as maravilhas de Arraial do Cabo no estado do Rio de Janeiro

As praias mais famosas do destino turísticos são a do Forno, da ilha do Farol e as prainhas do Pontal do Atalaia.

Arraial do Cabo fica na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro e está a aproximadamente a 163 km da capital e a 13 km de Cabo Frio, onde a Azul oferece voos ás sextas, sábados e domingos vindos de Belo Horizonte. Esse voo da Azul possibilita que passageiros de outras cidades possam viajar através das conexões da companhia para Arraial do Cabo e os destinos da região dos Lagos.

As praias de Arraial do Cabo possuem águas cristalinas e azul turquesa e a areia é fina e clarinha. As mais famosas são a praia do Forno, da ilha do Farol e as prainhas do Pontal do Atalaia. A praia do forno possui uma infraestrutura simples de bares e restaurantes, mas atende as necessidades dos turistas. O mar é calmo e perfeito para famílias e crianças.

A ilha do Farol possui belezas naturais indescritíveis e seu acesso é feito somente por barco e o número de pessoas é limitado. O acesso as prainhas do Pontal do Atalaia poderá ser feito de barco ou de carro. Dirija em direção ao Pontal do Atalaia até a entrada do parque. Após pagar a taxa de R$ 20, suba estrada e aproveite um dos cenários mais lindos do Brasil.

O melhor período para visitar Arraial do Cabo é na baixa temporada porque você poderá fazer os passeios com tranquilidade e conforto, além de ser um período com maior disponibilidade de hospedagens e preços mas acessíveis. Neste período você encontra passagens relâmpago com preços promocionais.

Não deixe de consultar pacotes para arraial do cabo que combinam cidades como Cabo Frio, Búzios e Rio de Janeiro com um número maior de dias de viagem.