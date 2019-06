Nômades digitais

Usando a tecnologia para viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Conheça a Plataforma 10, serviço que facilita a compra de passagens, traslados a aeroportos e a reserva de hospedagens. Ideal para pessoas que utilizam a tecnologia para otimizar seu tempo.

Sabemos que a tecnologia é uma das nossas principais aliadas quando se trata de otimização de tempo e custo-benefício. Seja para o lazer ou em ocasiões profissionais, eventualmente, precisamos comprar passagens para viajar a outro estado, outra cidade e até outros países.

Com a vida corrida e a falta de tempo, cada minuto do nosso dia se torna mais precioso, por isso a necessidade de termos a nossa disposição soluções que facilitem a nossa vida.

A Plataforma 10

A Plataforma 10 é um exemplo claro de serviço que dispensa a espera. Acessando o site plataforma10.com.br você pode encontrar sua passagem de ônibus sem precisar gastar tempo comparando preços. O site possui mais de 7 mil destinos disponíveis, incluindo Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Brasil, com mais de 200 empresas de transportes.

Também oferecemos uma ampla variedade de hotéis, dos mais variados tipos e preços. Desta forma, além de garantir as passagens, você já faz as reservas para sua hospedagem. Tudo em um só lugar!

Certificado de garantia

A Plataforma 10 é a primeira no ramo de plataforma de passagens da América Latina a ser certificada, possuindo a certificação ISSO 9001:2008 em atenção ao cliente, disponibilizado pelo Instituto Argentino de Normalizacíon y Certificación (IRAM) – instituto de certificação equivalente ao INMETRO brasileiro.

Como comprar

Você pode comprar suas passagens de 03 formas: presencial, eletrônica ou mobile. No modo presencial você procura o Centro de Atendimento mais próximo a você, adquire as passagens e pronto! Na versão eletrônica, basta acessar o site e realizar a compra na hora. Já na versão mobile, você precisa apenas de um celular para comprar as passagens, reservar seu hotel, tudo na maior comodidade.

Caso aconteça algum imprevisto, garantimos a devolução do seu dinheiro em até 24h. Além disso, dispomos de um sistema online para consultar detalhes da viagem e hospedagem.

Perdi meu voucher. E agora?

Com um serviço completo e de qualidade, a Plataforma 10 garante uma segunda via da sua passagem caso haja o extravio da mesma. Para isso, basta você acessar a Plataforma 10, clicar na opção “Minhas Compras” e imprimir uma nova versão do seu voucher em qualquer lugar, a qualquer hora, desde que a data de saída ainda não tenha vencido. Outra opção mais simples ainda é acessar o e-mail de confirmação de compra, que já lhe garante o embarque necessário.

Viagens especiais

Se você está querendo planejar uma viagem de ônibus com toda a família, com os amigos ou com grupos específicos, também oferecemos o serviço de frete. Você pode contratar um ônibus, uma van ou micro-ônibus. Neste serviço de viagens especiais, o cliente tem direito ao uso completo e exclusivo do veículo. Ao contratar este serviço, o cliente tem total liberdade para decidir quantidade de pessoas, os destinos que serão visitados durante a viagem e serviços. Nossa intenção é ajudar o cliente a organizar a viagem disponibilizando um serviço de qualidade aliado a um preço ideal.

Para dispor deste serviço ou obter mais informações a respeito, basta acessar o site da Plataforma 10 e preencher um formulário com seus dados ou enviar um e-mail para o viajesespeciales@plataforma10.com.