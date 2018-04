Messi é nomeado embaixador do Turismo Responsável pela OMT

A Organização Mundial de Turismo (OMT) nomeou o jogador argentino Lionel Messi como novo embaixador do Turismo Responsável da entidade. O secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, realizou a nomeação neste final de semana, no estádio do Barcelona, o Camp Nou, após jogo da equipe catalã, que derrotou o time madrilenho Leganés.

“Durante minhas viagens, tive a oportunidade de conhecer outras culturas e sociedades, além de outras maneiras de ver o mundo, e isso é muito enriquecedor. A Organização Mundial do Turismo, como uma agência especializada das Nações Unidas, trabalha para tornar o Turismo uma fonte de desenvolvimento e estou feliz por poder aderir a esta missão de promover o Turismo Responsável ”, comentou o jogador do Barcelona após a indicação.

“Messi é um esportista único e um exemplo de como a força de vontade e o trabalho constante geram bons resultados. É uma grande honra ter Messi ingressando na OMT, além de outras personalidades bem conhecidas, na promoção dos valores e benefícios positivos que o Turismo representa ”, disse ainda Zurab Pololikashvili.

Lionel Messi se junta ao também jogador de futebol Fernando Hierro e ao técnico Vicente del Bosque, ambos espanhóis, e que também foram nomeados pela OMT como responsáveis por estabelecer vínculos entre o esporte e o Turismo, além de promover o Turismo Responsável.

Via Panrotas