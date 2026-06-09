Eficiência de políticas públicas é o principal desafio para conservação da Amazônia, aponta artigo

Garantir que conhecimento científico e popular sejam incluídos na legislação por tomadores de decisão ainda é o principal entrave para políticas ambientais eficazes no bioma.

Por Lucas Guaraldo



O futuro da Amazônia depende principalmente da eficiência com que as informações coletadas por cientistas e povos indígenas e comunidades tradicionais serão incorporadas às políticas públicas para a agenda de mudança do clima e sustentabilidade , alerta o artigo “Do conhecimento à ação: fortalecendo a interface ciência-política para o futuro da Amazônia”, publicado em 22 de maio pelo Painel Científico pela Amazônia. Segundo os autores, o principal obstáculo para conter a perda de vegetação nativa no bioma não é a falta de compreensão sobre o problema, mas a dificuldade de transformar pesquisas em ações concretas e em legislação sólida na esfera de tomada de decisão.



“Cientistas, indígenas, políticos e tomadores de decisão operam de formas diferentes dentro de suas estruturas e epistemológicas. Essas diferenças criam fragilidades no para a conservação ambiental, porque há muitos incentivos, interesses e prioridades divergentes influenciando algo que deveria seguir um caminho comum e eficiente. O que vemos hoje é um enorme desafio em alinhar múltiplos interesses, porque consomem tempo e recursos, mas seria muito importante para a efetividade da agenda ambiental”, alerta Patrícia Pinho, diretora adjunta de Ciência do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e autora do estudo.

Os pesquisadores também destacam que as discussões sobre políticas públicas para a Amazônia frequentemente não incluem os povos indígenas e populações tradicionais que pretendem beneficiar, gerando desconfiança entre os diferentes atores envolvidos. Como forma de apoiar o desenvolvimento de políticas mais efetivas, os autores sugerem a criação de grupos especializados de resposta rápida, voltados ao assessoramento de tomadores de decisão em momentos de crise, além do fortalecimento da divulgação científica e da criação de laboratórios e centros de inovação dedicados ao desenvolvimento de estratégias específicas para cada região do bioma.

Para os pesquisadores, apesar dos estudos já publicados e dos alertas feitos por lideranças comunitárias, a Amazônia ainda é tratada politicamente como uma fonte inesgotável de recursos naturais a serem explorados. Segundo o artigo, essa lógica de ocupação e exploração da floresta contribui para o desequilíbrio ecológico do bioma, que se aproxima de um ponto de não retorno.

Dificuldades de comunicação



Para os pesquisadores, as desconexões entre atores refletem problemas sistêmicos na produção e circulação do conhecimento, em que cientistas e formuladores de políticas públicas têm dificuldade de ultrapassar suas próprias “bolhas” institucionais. Além disso, as interações entre ciência e política costumam privilegiar determinadas áreas do conhecimento e certos tipos de dados, marginalizando outros saberes e limitando a efetividade da tomada de decisão.



“Agências governamentais na Amazônia são forçadas a produzir regulações que lidam simultaneamente com pobreza, conservação, desenvolvimento econômico e desigualdade social em regiões completamente diferentes entre si. Temos bases legais, mas elas passam por alterações frequentes motivadas pela vontade política do momento, muitas vezes pela corrupção e pela falta de recursos para uma fiscalização efetiva. Ao mesmo tempo, vemos pesquisadores produzindo dados relevantes, mas que frequentemente não conseguem influenciar esse processo”, explica Pinho.



De acordo com entrevistas realizadas com 22 moradores da região para o estudo, os problemas de comunicação decorrem, principalmente, da demora na publicação de artigos científicos, enquanto as políticas públicas costumam ser pautadas por debates rápidos e dinâmicos. O formato acadêmico, baseado em estudos extensos e relatórios técnicos, também tende a ser pouco acessível para comunidades locais e, muitas vezes, não contempla as demandas específicas dos territórios nem fornece dados que possam ser aplicados diretamente na formulação de políticas públicas.



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Lucas Guaraldo Itaborahy

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