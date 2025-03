ONG Vaga Lume reúne nomes da literatura infantojuvenil indígena e quilombola em encontro sobre reflexões literárias e os desafios socioambientais

5º Encontro Virtual convida centenas de voluntários que atuam em bibliotecas comunitárias da Amazônia Legal e transmite, ao vivo, painel com autores nortistas



Às vésperas de celebrar o dia Dia da Biblioteca (09/04) e o mês do livro, também comemorado em abril, a Vaga Lume, ONG de Educação que há mais de duas décadas implementa bibliotecas comunitárias em regiões rurais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas da Amazônia Legal brasileira, reúne centenas de voluntários que atuam nessa rede de bibliotecas no próximo dia 28 de março, no 5° Encontro Virtual Vaga Lume, “Floresta de palavras: Reflexões literárias e os desafios socioambientais”.



O evento, realizado anualmente, reúne autores infantojuvenis premiados para uma imersão com os voluntários. Este ano, o painel “Literatura & Amazônia: como cultura e ciência dialogam e refletem sobre desafios ambientais?” será aberto ao público e transmitido ao vivo pelo Youtube da Vaga Lume a partir das 10h45. Participam do painel Cristino Wapichana, escritor indígena premiado de Boa Vista (RR); Rachel Trajber, Doutora em Antropologia e Linguística, Roberta Tavares, escritora quilombola da região do rio Bujaru, poeta e historiadora afroamazônida, e a paraense e indígena Tai, ilustradora e quadrinista.



“Os nossos voluntários são um ativo super importante para a Vaga Lume, eles são a nossa maior força colaborativa. São eles que, de fato, executam e fazem as bibliotecas acontecerem em cada território da Amazônia. Esse encontro é preparado de modo muito especial para ser uma inspiração, a nossa abertura do ano juntos, o momento em que a gente combina o que vai acontecer ao longo do ano em cada território”, diz Nathália Flores, gerente de Educação da Vaga Lume.



Ela explica que o tema desse ano — Florestas de palavras: Reflexões literárias e os desafios socioambientais — foi pensado para acomodar os interesses da região amazônica esse ano. “O nosso interesse em particular é a literatura, mas também sabemos que a Amazônia é o ponto central da discussão do clima esse ano, com a Conferência das Partes para o Clima acontecendo em Belém. A gente já discute normalmente os desafios socioambientais no nosso fazer no dia-a-dia e queremos destacar esse aspecto no tema deste ano para dialogar também com a COP”, afirma.



O objetivo primordial do encontro é fortalecer o engajamento da rede de voluntários, atualizando-os sobre os temas ambientais e fornecendo inspiração e motivação para que eles continuem fazendo o trabalho da Vaga Lume em campo. Além disso, também serão propostas no encontro ações práticas para serem desenvolvidas dentro das bibliotecas, como o plano de ação de ação ambiental.



“Queremos que toda essa informação seja discutida não só nas comunidades com nossas crianças e nossos adolescentes, mas também com toda a sociedade. Que todos se façam a pergunta: ‘O que podemos fazer para contribuir?’ Estamos olhando para ações locais que têm grande impacto no todo. Sabemos que a resposta às mudanças climáticas é coletiva. Se cada um fizer um pouquinho, certamente teremos um resultado melhor”, conclui Nathália.



Serviço: 5° Encontro Virtual Vaga Lume – Floresta de palavras: Reflexões literárias e os desafios socioambientais

Painel: “Literatura & Amazônia: como cultura e ciência dialogam e refletem sobre desafios ambientais?”, com Cristino Wapichana, Rachel Trajber, Roberta Tavares e Tai.



Transmissão aberta, ao vivo, no dia 28 de março, às 10h45, pelo Youtube da Vaga Lume .



Sobre a Vaga Lume

Criada em 2001, a Vaga Lume está presente em 23 municípios da Amazônia Legal com 93 bibliotecas comunitárias em funcionamento e mais quatro em implantação. Desde 2001 já doou 195 mil livros e formou mais de 6 mil mediadores de leitura, voluntários que leem para as crianças, trabalho esse que já impactou a vida de 111 mil crianças e jovens. O seu propósito é empoderar crianças e jovens de comunidades rurais da Amazônia por meio da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias, promovendo intercâmbios culturais com a leitura, a escrita e a oralidade para ajudar a formar pessoas mais engajadas na transformação de suas realidades.



Em 2023, a Associação Vaga Lume foi eleita pela terceira vez, sendo duas consecutivas, a Melhor ONG de Educação do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGs do Instituto Doar. No mesmo ano foi contemplada pelo novo prêmio United Earth Amazônia, na categoria ESG, da sigla em inglês Environmental, Social, and Corporate Governance (Ambiental, Social e Governança) e, também, foi uma das organizações selecionadas em todo o mundo para receber uma doação da filantropa MacKenzie Scott. Em 2022 foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Conheça o mini documentário Vaga Lume no YouTube e acesse o site da associação.



