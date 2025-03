VIII Festival Curta Teatro retorna com programação especial em Macapá

Evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de março na União dos Negros do Amapá

Macapá será palco de uma grande celebração teatral com o retorno da oitava edição do Festival Curta Teatro, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março, na União dos Negros do Amapá (UNA). O evento marca as comemorações pelo Dia Mundial do Teatro, celebrado em 27 de março, e também os 25 anos do grupo Ói Nóiz Akí!, referência na cena teatral amapaense, esta edição é um desdobramento da edição anterior, que através de um novo aporte visa a melhoria dos experimentos cênicos.

O festival reúne artistas, grupos e coletivos de teatro locais que participaram da última edição, oferecendo uma programação diversa, com apresentações cênicas, debates e oficinas. O objetivo é fortalecer o teatro independente e ampliar o acesso da população à produção cultural local.

Apoio e Reconhecimento Nacional

O VIII Festival Curta Teatro foi selecionado pelo PROGRAMA ROUANET NORTE e conta com o patrocínio do Banco da Amazônia, além da parceria do Banco do Brasil, Caixa e Correios. A realização é do Ministério da Cultura e Governo Federal, reafirmando a importância do incentivo à cultura e à democratização do acesso às artes cênicas.

Um Festival para Todos

O evento tem entrada gratuita e busca proporcionar ao público uma experiência rica e envolvente, valorizando o teatro como ferramenta de transformação social. O festival também cria um espaço de troca entre artistas, produtores e espectadores, promovendo o intercâmbio cultural e a formação de novas plateias.

Para mais informações e a programação completa, acompanhe as redes sociais do Festival Curta Teatro,CPC Amapá e do grupo Ói Nóiz Akí!

SERVIÇO:

VIII Festival Curta Teatro

Data: 28, 29 e 30 de março de 2025

Local: União dos Negros do Amapá (UNA)

Entrada: Gratuita

