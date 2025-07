Programação de fim de semana da Itinerância Bubuia inclui atividades voltadas ao audiovisual e a moda nortista

A Itinerância Bubuia vem promovendo espaços de escuta, criação e reflexão por meio de diversas atividades em Macapá (AP). A programação formativa deste fim de semana não será diferente e inclui convidados de diferentes segmentos artísticos. Nesta quinta-feira (24), O cineasta Rodrigo Aquiles convida o público a participar de um workshop com foco na construção de narrativas audiovisuais autênticas, destacando a riqueza cultural e social da Amazônia. A atividade é gratuita e será realizada no Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, às 15h.

O projeto tem Patrocínio Master de Nubank e Shell, além do apoio do Governo do Estado do Amapá. O Instituto Cultural Vale foi patrocinador máster da primeira edição da Bienal das Amazônias, e apoiador da iniciativa.

Rodrigo Aquiles é cineasta, editor, roteirista e diretor com mais de 18 anos de experiência no audiovisual. Para o workshop da Itinerância Bubuia ele propõe uma formação intensiva em edição de vídeo, com ênfase no storytelling amazônico, voltada para pessoas com alguma experiência em audiovisual. A programação contará com intérprete de libras.

O cineasta antecipa que vai discutir linguagem, ancestralidade, território e experimentação com cuidado e liberdade, provocando trocas sensíveis e compartilhando ferramentas práticas. “Durante anos trabalhando com montagem cinematográfica, percebi que existe uma potência narrativa própria da região, marcada por oralidades, silêncios, territorialidades e deslocamentos. O workshop nasce do esforço de nomear, exercitar e reconhecer essa linguagem amazônica, uma linguagem que mistura passado e presente, floresta e periferia, ribeirinho e urbano. Tenho certeza que serão momentos de aprendizado mútuo, atravessamentos criativos e fortalecimento das redes culturais amazônicas”, destaca Rodrigo Aquiles.

RODA DE CONVERSA

Com tema “Meu Rio é Rua”, a artesã Fernanda Bastos vai conduzir, na sexta-feira (25), uma roda de conversa sobre criações afetivas e saberes ancestrais. Fernanda Bastos cursa design de moda em Belém do Pará, é empreendedora, artesã e cria bolsas experimentais com resíduos têxteis e diversas técnicas artísticas, sempre valorizando a moda de rua nortista.

Inspirada nos rios como caminhos de vida e cultura, ela destaca os desafios e potenciais da produção nortista fora dos grandes centros. Durante a programação, Fernanda Bastos também vai explicar como a sustentabilidade e a crise climática atravessam essas criações, proporcionando um espaço para pensar a arte e a moda como ferramentas para imaginar novos futuros amazônicos.

“Será uma conversa sobre moda e inspirações nortistas, com referências visuais e lugares onde aprender a fazer arte e oportunidades. Tendo como base a minha experiência, levarei algumas peças produzidas da coleção “Na esquina do Rio” para fazer referência a forma que nosso território influência as artes”, antecipa a artesã.

CONSTRUÇÃO

Pensando em atender diferentes públicos, no sábado (26), a Itinerância Bubuia realiza um workshop voltado a orientar realizadores e produtores na construção de dossiês narrativos para laboratórios e editais no audiovisual. A atividade será conduzida por Rayane Penha, diretora e roteirista que assina os documentários “Carta Sobre o Nosso Lugar”, “Utopia”, “Essa Terra é Meu Quilombo” e o curta de animação “Sementes do Araguari”.

Com o objetivo de incentivar a presença de realizadores da região norte em espaços voltados às narrativas audiovisuais, a roteirista vai orientar o público a escrita de logline, sinopses, carta de motivação, proposta de direção e biografias de personagens, com foco em projetos autorais. Rayane Penha explica que a metodologia inclui exercícios práticos, leitura coletiva e feedback.

“A gente precisa estar nesses espaços. Eu quero muito que no próximo ano, por exemplo, tenham outras histórias da região norte, do Amapá, dentro desses espaços de laboratório e festivais. O workshop vai ser um espaço acessível, a minha intenção é tornar ele o mais acessível possível, na linguagem e ao explicar esses processos, para que as pessoas realmente compreendam”, ressalta Rayane Penha.

A Itinerância Bubuia em Macapá (AP) pode ser visitada no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari até o dia 8 de agosto, com entrada gratuita. Acompanhe a programação completa no site: www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram: @bienalamazonias

SERVIÇO

Workshop “Linguagens amazônicas: curso de montagem de cinema”, com Rodrigo Aquiles

Entrada gratuita

Data: 24 de julho de 2025

Horário: 15h

Roda de conversa “Meu rio é rua, uma conversa sobre criações afetivas e identidade nortista na moda”, com Fernanda Bastos

Entrada gratuita

Data: 25 de julho de 2025

Horário: 15h

Workshop “Construção de dossiê narrativo para laboratórios e editais”, com Rayane Penha

Entrada gratuita

Data: 26 de julho de 2025

Horário: 15h

Local: Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari – Rua Rio Purús, nº 260 – Macapá (AP)

Fotos do evento: Eudes Vinicius

Foto Rodrigo Aquiles e Rayane Penha: por Marlon Vieira

Foto Fernanda Bastos: por João Almeida

