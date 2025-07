Sebrae, Agência Amapá e GEA realizam Feira Internacional de Oiapoque

O objetivo é promover negócios na fronteira e apoiar o empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento econômico, tecnológico e sustentável. A feira terá conexões comerciais e institucionais com a Guiana Francesa, Suriname, Martinica e Guadalupe

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), a Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá), o Governo do Estado do Amapá (GEA), e parceiros, preparam o município de Oiapoque, para conexões, oportunidades de negócios, integração econômica e cultural, com a realização da Feira Internacional; evento que acontece no município, na Rua Presidente Getúlio Vargas n° 711, Centro (antigo espaço Embratel), de 31 de julho a 3 de agosto, das 17 às 23h. Estão confirmados 60 expositores dos setores do comércio, serviço, indústria, turismo e economia criativa, com a perspectiva de receber 10 mil visitantes.

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, “a feira do Oiapoque é um evento de negócios do presente e do futuro nessa fronteira próspera do Brasil com a França, além de negócios, integração entre o Amapá e os países vizinhos, nos setores comerciais, governamentais, industriais, pesqueiro, na cultura e na gastronomia”, disse.

Territórios

A feira é um relevante instrumento de acesso a novos mercados, organizada para estimular a criação e o crescimento de negócios sustentáveis. A relação entre as micro e pequenas empresas dos territórios transfronteiriços favorece a geração de empregos, a transferência de conhecimento e tecnologia, bem como o fortalecimento do turismo e a ampliação das redes de contato.

Estrutura

Preparada para receber um público de aproximadamente 10 mil visitantes, a Feira Internacional de Oiapoque terá estrutura de 2.400m², com 60 estandes, contemplando gastronomia, indústria, comércio, serviços, artesanato, moda autoral, inovação, economia criativa e turismo.

Estratégia

Além da exposição de produtos e serviços, a Feira promoverá rodadas de negócios (nacional e internacional), espaços para demonstrações tecnológicas, experiências culturais, apresentações de casos de sucesso de inovação e intercâmbio cultural com foco na gastronomia e música amazônico-caribenha.

A programação técnica em 2025, ganha robustez com a inclusão de temas como petróleo, gás e energia, bem como atendimento empresarial na Carreta Empreendedora Sebrae.

Cultura

Levando em consideração a participação de Caiena e Suriname, a programação contemplará os ritmos e expressões culturais, distribuídos nos quatro (4) dias de evento.

Rodada

As rodadas de negócios têm o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento econômico e sustentável, por meio de encontros estratégicos entre empresários da Guiana Francesa e do Amapá, visando o aumento de parcerias comerciais e institucionais.

Cozinha Show

A Cozinha Show vai promover a valorização da gastronomia do Amapá e da Guiana Francesa com demonstrações interativas, realizadas por chefs renomados, com o intuito de incentivar a troca de técnicas e proporcionar uma experiência inovadora aos visitantes.

Parceiros

A Feira Internacional de Oiapoque é uma realização do Sebrae, da Agência Amapá e Governo do Estado do Amapá, com a parceria da Coletividade Territorial da Guiana (CTG), Câmara de Comércio e Indústria da Guiana (CCIG), Prefeitura Municipal de Oiapoque, Associação Comercial de Oiapoque (Acoi), Serviço Nacional do Comércio (Senac) e Sindicato das Empresas de Turismo do Amapá (Sindetur).

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...