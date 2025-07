Governo do Amapá promove shows gratuitos em celebração aos 26 anos do ‘Dia Mundial do Rock Macapá’

Para comemorar os 26 anos de um dos maiores encontros musicais em Macapá, o Governo do Amapá promove neste sábado, 26, na Praça da Bandeira, a programação gratuita do “Dia Mundial do Rock Oficial Macapá”, com a participação de oito bandas locais, da banda de heavy metal nacional Massacration e do icônico cantor Supla, com atitude, estilo e muito som.

Em frente ao Colégio Amapaense, o evento promete ser um dos maiores shows de rock nacional realizados na capita, com valorização do movimento cultural no estado ao exaltar a potência da música amapaense. A iniciativa é realizada pela comissão organizadora do “Dia Mundial do Rock Macapá”, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), do senador Randolfe Rodrigues e do deputado estadual Jory Oeiras.

Criado em 1999, o movimento “Dia Mundial do Rock Macapá” busca dar espaço aos artistas do cenário underground do Amapá, com apresentações que variam do estilo tradicional ao punk rock, heavy metal, rock psicodélico, rock progressivo, alternativo, grunge, pop punk e indie rock.

Agência de Notícias do Amapá

