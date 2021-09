Escola SESI participa do Simpósio Luso-Brasileiro de Meditação na Educação

Realizado de maneira virtual, o Simpósio Luso-Brasileiro de Meditação na Educação contou com a participação da Escola SESI. Representada pela professora responsável pelo projeto Cuca Leve, Gracimara Miranda, a instituição apresentou um vídeo com depoimento sobre a aplicação das práticas de relaxamento, além dos resultados alcançados.

Durante o evento foram compartilhadas as vivências, metodologias e reflexões sobre a importância da ferramenta para o constante aperfeiçoamento do ambiente escolar, bem como para o engajamento das famílias dos alunos.

Em sua apresentação, Gracimara apontou os desdobramentos e experiências da aplicação do programa, destacando os benefícios para a formação e desenvolvimento das habilidades dos participantes. De acordo com a docente, as novas formas de ensino apresentadas durante o encontro possibilitam a construção de um trabalho mais assertivo com os estudantes.

“Apresentamos os nossos resultados e compartilhamos informações e ideias com outros profissionais da área, realizando assim uma troca de conhecimento, principalmente porque essas ações permitem que adotemos novos procedimentos para possibilitar o autoconhecimento e o progresso emocional das nossas crianças e adolescentes por meio da meditação”, detalha a professora.

Gracimara completa que, “como educadora, a prática da construção de sentimentos no ambiente escolar abordada no seminário permite enxergar outras possibilidades para continuar aplicando o trabalho no SESI”.

Cuca Leve

O projeto é realizado através de intervenções em sala para o bem-estar emocional, saúde física e mental, por meio da utilização de metodologia que envolve exercícios de meditação com sessões focadas na consciência corporal e na respiração.

E

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado