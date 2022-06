Brenda Zeni saúda The Cranberries, dia 09 de julho, em Show Especial

A roqueira amapaense Brenda Zeni, faz no sábado, 9 de julho, uma saudação à banda The Cranberries, grande sucesso nos anos 90. Este ano fez quatro anos da morte de sua vocalista, Dolores O’Riordan.



O clima da banda é simplesmente entorpecedor. É fácil mergulhar no clima que a banda criou e registrou em centenas de sons ao longo da carreira. Sendo absorvida facilmente pelos seus ouvintes e tendo diversos ouvintes.



Brenda revela que um de seus sons de maior alcance é uma declarada inspiração nos arranjos da banda. A música Sonho Leve, bebeu diretamente do climão da banda.



“Tava muito a fim de ter um discurso louco e cheio desse torpor que a banda traz em seus arranjos e como sou ouvinte assídua, foi fácil me aproximar do jeito como a banda costuma soar – conta Brenda”, que vai executar a composição – Sonho Leve – inspirada na banda, durante o show. Também vai tocar outras duas músicas suas que recentemente saíram no seu último disco – via Natura Musical, Pororoca Sound, no clima do show do The Cranberries.



O show Especial acontece dia 09 de julho, no Espaço DAVUK Rock Bar, onde Brenda Zeni, junto da banda Macho Véio farão essa grande saudação a uma das mais fortes influências da artista.



Os ingressos são limitados e já estão à venda no próprio DAVUK Rock Bar, nas lojas Norte Rock do Vila Nova Shopping e Cerimonial Rock Bar, além de poderem ser comprados pelo telefone 96 991100724.

