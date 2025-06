CEA Equatorial faz mudanças na carta de reaviso

Alterações foram feitas em 2025 e consumidores em débito com a distribuidora já recebem o novo modelo.

Os consumidores da CEA Equatorial passaram a perceber em 2025 alterações na identidade visual da carta de reaviso, entregue a clientes que possuem débitos com a distribuidora.

Para estes consumidores, eles podem receber dois tipos de documentos sobre os pagamentos pendentes: o primeiro é o “Reaviso de Vencimento” que poderá ser entregue ao cliente após a data de vencimento ou automaticamente na próxima fatura, caso o cliente ainda esteja com faturas em atraso. O segundo é a “Visita de Relacionamento”, onde um agente de campo, devidamente uniformizado e com crachá́ da CEA Equatorial entregará em mãos ao morador, apresentando a possibilidade de pagamento ou negociação direta com o colaborador.

O layout deste reaviso, que anteriormente era um documento na horizontal em preto e branco, hoje assemelha-se ao layout da fatura de energia, mas contendo outras informações para reforçar ao cliente a importância da quitação do valor devido, além do código de barras para pagamento e o QR Code para efetuar o pagamento via Pix.

Nas notificações de reaviso de débito sempre utilizamos como referência o mês de faturamento, ou seja, da leitura do consumo, e é esse dado que o cliente deve passar para a Equatorial.

Segundo o gerente de faturamento da CEA Equatorial, Wellington Caldas, é importante ficar atento a todas as informações. “Nosso trabalho é também aumentar a confiança que os nossos clientes possuem no recebimento dos nossos documentos oficiais, seja ele a fatura de cobrança ou o reaviso de vencimento. Melhoramos o material entregue mas reforçamos também para que eles fiquem atentos a todas essas mudanças”, afirma.

Para garantir a segurança de seus clientes, a CEA Equatorial orienta sobre como identificar seus colaboradores:

– Os colaboradores estarão devidamente uniformizados, com a logomarca do Grupo Equatorial. O crachá de identificação também é obrigatório e traz o nome completo do profissional e a empresa prestadora de serviço;

– Os colaboradores do Grupo Equatorial não recebem dinheiro em espécie. Pagamentos e negociações em campo são feitos exclusivamente por máquinas de cartão de crédito ou débito.

A CEA Equatorial preza pela segurança e atendimento de qualidade a toda população e em caso de dúvidas, entre em contato pela Central de Atendimento no 0800 096 0196 ou através das nossas redes oficiais.

Assessoria de Imprensa do Grupo Equatorial

